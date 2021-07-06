«التضامن»: تدخلات إنسانية لصالح 436 أسرة من الأولى بالرعاية في قنا

خلال شهر يونيو الماضي

أكد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، أن مديرية التضامن الاجتماعي نفذت عددًا من التدخلات الإنسانية خلال شهر يونيو الماضي، استهدفت رفع المعاناة عن حالات فردية وجماعية.

وأضاف محافظ قنا أن مديرية التضامن الاجتماعي تقوم بتقديم الدعم النقدي للأسر والحالات الأولى بالرعاية بالمحافظة، من خلال برنامج تكافل وكرامة، بإجمالي 171671 حالة مستحقة، وذلك لتوفير الحماية الاجتماعية والصحية وتحقيق حياة كريمة لشريحة كبيرة من المواطنين مستحقي الدعم، وهو ما يعكس أولوية الدولة في توفير أكبر قدر من المساندة للفئات الأولى بالرعاية.

وأوضح "الداودي" أن المديرية قدمت مساعدات لـ103 حالات إغاثة جماعية وفردية بحوالي مبلغ 903 آلاف و750 جنيهًا وصرف مساعدات ضمانية لـ113 حالة بمبلغ 36 ألفًا و831 جنيهًا، وتم صرف 6 أجهزة تعويضية للحالات المستحقة، وتم صرف 287 بطاقة خدمات متكاملة للحالات المستحقة، وتم تقديم الرعاية اللازمة لعدد 220 حالة من أسر المقاتلين وصرف التعويضات اللازمة لثلاث حالات مستحقة.

من جانبه، قال حسين الباز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، إنه تم إصدار قرارات إشهار لـ5 جمعيات أهلية للانخراط في منظومة العمل المجتمعي باعتباره شريكًا أساسيًا في تنفيذ خطط التنمية المستدامة التي تنفذها الدولة، مما ينعكس بالإيجاب على حياة المواطنين، خاصة البسطاء منهم، مضيفا أنه تم إصدار تراخيص لـ5 حضانات جديدة لتكون إضافة حقيقية لقائمة الحضانات الحكومية والأهلية والخاصة الموجودة على أرض المحافظة، بما يسهم في تخفيف الضغط من على الحضانات القائمة.

وكان اللواء أشرف الداودي محافظ قنا قد أعلن أن مديرية التربية والتعليم أنهت استعداداتها الخاصة بتجهيز وإعداد لجان امتحانات الثانوية العامة لعام 2020- 2021.



وأوضح محافظ قنا أن عدد طلاب الثانوية العامة بالمحافظة هذا العام يبلغ 17 ألفا و128 طالبًا وطالبة، منهم 9557 طالبًا وطالبة بالقسم العلمي علوم، و1661 طالبا وطالبة علمي رياضة، و5910 طلاب وطالبات بالقسم الأدبي، موزعين على 60 لجنة عامة بنطاق 9 إدارات تعليمية.