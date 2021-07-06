«القباج»: قيمة المعاش ستكون 80% من آخر راتب خلال 7 سنوات

قالت وزيرة التضامن الاجتماعي، نيفين القباج إن راتب المحال إلى المعاش سيكون بنسبة من آخر راتب حصل عليه، وذلك خلال فترة زمنية من ٥ إلى ٧ سنوات أو أكثر قليلا حتى يتم الوصول إلى النسبة المستهدفة بواقع ٨٠ في المائة من آخر راتب.

جاء ذلك في كلمة للوزيرة خلال مشاركتها في ندوة نظمها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بمقر المجلس برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر ومشاركة وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية والأوقاف والشباب والرياضة وعدد من رؤساء تحرير المؤسسات الصحفية.

وأضافت القباج أن الدولة المصرية اهتمت خلال السنوات الماضية بتحقيق العدالة الاجتماعية التي شملت كثيرا من الفئات، لافتة إلى أنه تم كذلك الاهتمام بالتشريعات ذات الصلة مثل قانون الضمان الاجتماعي وحماية النساء من التحرش، إلى جانب مجموعة سياسات خاصة بالإسكان والمشروعات الصغيرة وجميعا يصب في صالح الحماية الاجتماعية.

وتابعت القباج أن ملايين الأسر تسفيد حاليا من الدعم بزيادة تتجاوز ٢٠٠ في المائة، إلى جانب توفير الرعاية الصحية لغير القادرين، والاهتمام بالأشخاص ذوي الإعاقة.

وأشارت إلى أن الفترة المقبلة ستشهد إصدار قانون لحماية المسنين والاستفادة من خبراتهم.

ولفتت القباج كذلك إلى فض التشابك بين التأمينات والمعاشات ووزارة المالية بتوجيه من الرئيس السيسي، وأن الفترة المقبلة ستشهد تطويرا كبيرا ورقمنة بما يعود بالفائدة على المشتركين.

وينظم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، اليوم الثلاثاء ندوة بعنوان «٣٠ يونيو واستشراقة الجمهورية الجديدة»، وذلك بمقر المجلس بماسبيرو.

حضر الندوة، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي وكبار الإعلاميين والصحفيين، وعدد من أعضاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

كما حضر الندوة الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير بمؤسسة الدستور، والكاتب الصحفي وائل لطفي، رئيس تحرير جريدة الدستور، وعدد كبير من القيادات الصحفية والإعلامية.