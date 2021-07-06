عودة السيولة المرورية إلى طريق سيوة بعد سقوط حمولة إحدى المقطورات (صور)

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الجهود المبذولة لعودة السيولة المرورية بطريق سيوة مطروح بعد إزالة المعوقات بالكيلو ١٠٠ والكيلو ١٠، مطمئنًا المسافرين بطريق سيوة مطروح بعودة الأمور لطبيعتها.



وأوضح العميد عصام عبدالغني رئيس مركز ومدينة سيوة، اليوم الثلاثاء، أنه تمت إزالة جميع المعوقات بالكيلو ١٠ بمدخل المدينة، والاطمئنان على السيولة المرورية، وذلك بعد تلقي بلاغ يفيد بسقوط حمولة إحدى المقطورات بمدخل مدينة سيوة بالكيلو ١٠.

وأوضح أنه تم على الفور التوجه إلى الموقع بحضور أحمد علي باغي، سكرتير المركز، وإحضار المعدات اللازمة لرفع الحمولة من الحملة الميكانيكية لرئاسة مركز ومدينة سيوة، مضيفًا أنه تم رفع حمولة أخرى بالكيلو ١٠٠ صباح اليوم كانت تمثل عائقًا للمارة، مؤكدا أنه تم تمهيد مدخل الكيلو ٧ طريق أبوشروف وإزالة جميع المعوقات بالطريق.



وكان العميد عصام عبدالغنى رئيس مركز ومدينة سيوة قد أكد أن واحة سيوة تعتبر من المقاصد السياحية الأشهر، بما تضمه من أنماط سياحية، ومنها السياحة الاستشفائية المتمثلة في رمال منطقة جبل الدكرور، وبحيرات الملح، وعين المياه الكبريتية، والطبيعة الخلابة.



وأضاف، في بيان إعلامي سابق له، أن اهتمام اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بواحة سيوة وتوجيهاته المستمرة بالارتقاء بالقطاع السياحى، لما له من مردود اقتصادى كبير على أهالى الواحة.



وأشار إلى أن واحة سيوة نسبة الإشغالات بها مستمرة طوال العام، وأن موسم السياحة الاستشفائية يبدأ من منتصف يونيو حتى منتصف سبتمبر المقبل، مؤكدا أنه يتم حاليًا رفع درجة الجاهزية لاستقبال الرواد والزوار في هذا التوقيت من العام.



وقدم رئيس مركز ومدينة سيوة الكتيبات والنشرات السياحية للعاملين بمجال السياحة الاستشفائية المقدمة من مكتب تنشيط السياحة.



وأوضح محمود الدميرى مدير مكتب تنشيط السياحة بسيوة، دور هيئة تنشيط السياحة في الترويج السياحى من خلال الكتيبات والأفلام التى تعكس جمال الواحة.

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