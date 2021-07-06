الثلاثاء 06 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

عودة السيولة المرورية إلى طريق سيوة بعد سقوط حمولة إحدى المقطورات (صور)

سقوط حمولة إحدى المقطورات
سقوط حمولة إحدى المقطورات

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الجهود المبذولة لعودة السيولة المرورية بطريق سيوة مطروح بعد إزالة المعوقات بالكيلو ١٠٠ والكيلو ١٠، مطمئنًا المسافرين بطريق سيوة مطروح بعودة الأمور لطبيعتها.


وأوضح العميد عصام عبدالغني رئيس مركز ومدينة سيوة، اليوم الثلاثاء، أنه تمت إزالة جميع المعوقات بالكيلو ١٠ بمدخل المدينة، والاطمئنان على السيولة المرورية، وذلك بعد تلقي بلاغ يفيد بسقوط حمولة إحدى المقطورات بمدخل مدينة سيوة بالكيلو ١٠. 

 

وأوضح أنه تم على الفور التوجه إلى الموقع بحضور أحمد علي باغي، سكرتير المركز، وإحضار المعدات اللازمة لرفع الحمولة من الحملة الميكانيكية لرئاسة مركز ومدينة سيوة، مضيفًا أنه تم رفع حمولة أخرى بالكيلو ١٠٠ صباح اليوم كانت تمثل عائقًا للمارة، مؤكدا أنه تم تمهيد مدخل الكيلو ٧  طريق أبوشروف وإزالة جميع المعوقات بالطريق. 
 
وكان العميد عصام عبدالغنى رئيس مركز ومدينة سيوة قد أكد أن واحة سيوة تعتبر من المقاصد السياحية الأشهر، بما تضمه من أنماط سياحية، ومنها السياحة الاستشفائية المتمثلة في رمال منطقة جبل الدكرور، وبحيرات الملح، وعين المياه الكبريتية، والطبيعة الخلابة.
 
وأضاف، في بيان إعلامي سابق له، أن اهتمام اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بواحة سيوة وتوجيهاته المستمرة بالارتقاء بالقطاع السياحى، لما له من مردود اقتصادى كبير على أهالى الواحة.
 
وأشار إلى أن واحة سيوة نسبة الإشغالات بها مستمرة طوال العام، وأن موسم السياحة الاستشفائية يبدأ من منتصف يونيو حتى منتصف سبتمبر المقبل، مؤكدا أنه يتم حاليًا رفع درجة الجاهزية لاستقبال الرواد والزوار في هذا التوقيت من العام.


وقدم رئيس مركز ومدينة سيوة الكتيبات والنشرات السياحية للعاملين بمجال السياحة الاستشفائية المقدمة من مكتب تنشيط السياحة.


وأوضح محمود الدميرى مدير مكتب تنشيط السياحة بسيوة، دور هيئة تنشيط السياحة في الترويج السياحى من خلال الكتيبات والأفلام التى تعكس جمال الواحة.

IMG-20210706-WA0051
IMG-20210706-WA0051
IMG-20210706-WA0049
IMG-20210706-WA0049
IMG-20210706-WA0050
IMG-20210706-WA0050
IMG-20210706-WA0047
IMG-20210706-WA0047
محافظ مطروح السيولة المرورية مدينة سيوة طريق سيوة مطروح الحملة الميكانيكية مدخل المدينة

رئيس التحرير

وائل لطفي

وجهة نظر أخرى

الأكثر قراءة

مصر تدخل موسوعة جينيس بأكبر خزان بترول فى العالم

بعد «مذبحة الميكروباص».. إتمام صلح بين العائلتين المتخاصمتين فى «أبوحزام»

عمان ترفع اسم مصر من قائمة الدول المحظور استقبال وافديها

البرلمان العربي يوجه رسالة عاجلة لمجلس الأمن قبل مناقشة أزمة سد النهضة

رئيس الوزراء: تحويل الأقصر إلى أكبر متحف مفتوح فى العالم

بسبب سيجارة.. نشوب حريق بفندق شهير بكورنيش الإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه [7]

جمال-أسعد

فستان حبيبة والوصاية الدينية

القس. رفعت فكرى

الأصوليون وعقدة الفستان!

د.أحمد الخميسى

واشنطن بين الدب والتنين

ماجد حبته

للإرهابيين الأوروبيين أيضًا حقوق!

محمود خليل

«عريان الشيخة أمونة» يتحول إلى «خزنة مال»

محمد مرعي

حتى لا يعود الإخوان

ماجد حبته

السد الإثيوبى فى مجلس الأمن!

صور

عزاء مدير التصوير رمسيس مرزوق

عثمان الجندى ومحمد حمدى أبرز الحضور.. غياب النجوم عن عزاء رمسيس مرزوق (صور)

أجنحة بلا زوار.. إقبال ضعيف على معرض الكتاب في يومه الرابع (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة في حماية شرطة الاحتلال

بعد تزايد استخدامها ضد مظاهرات الفلسطينيين: ماهي بندقية "الروجر" الإسرائيلية؟

وزير إسرائيلي: نتواصل مع «يونيفيل» لتقديم مساعدات إلى اللبنانيين