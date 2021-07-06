الثلاثاء 06 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

وزير الأوقاف: ما أنجزته الدولة في عهد الرئيس السيسي أشبه بالحلم

الدكتور محمد مختار
الدكتور محمد مختار جمعة

أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، أن ما أنجزته الدولة المصرية على أرض الواقع في سبع سنوات من عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية أشبه بالحلم، وهو ما يشهد به القاصي والداني، كما يشهد الجميع أيضًا أن الرئيس السيسي رجل حكيم وشجاع، أنقذ وطنه من الإرهاب، وصارت مصر في عهده دولة ذات مكانة.

كما أكد وزير الأوقاف في كلمته أمام الندوة التي عقدها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام اليوم الثلاثاء بعنوان: "30 يونيو واستشراقة الجمهورية الجديدة"، أن وزارة الأوقاف المصرية استطاعت تخليص المنابر من دعاة الفتنة والتطرف والإرهاب، مضيفا: "أننا في وزارة الأوقاف نرفع راية التجديد، حيث تم تأليف وترجمة ونشر أكثر من (255) مؤلفا ومترجمًا في الفكر الوسطي المستنير، مؤكدًا أنه لا مكان للمتطرفين أو المتشددين على منابر وزارة الأوقاف ، وأن فهم صحيح الدين يسهم بقوة في بناء شخصية سوية".

وقال وزير الأوقاف: إن هناك زملاء عظام يواجهون كما نواجه الفكر المتطرف والجماعات المتطرفة، وهنا أشيد بشجاعة عدد من الزملاء في ذلك، وهم الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ وزير الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية، والشيخ نصر الدين مفرح وزير الشئون الدينية والأوقاف السوداني، والدكتور محمد بن مطر الكعبي رئيس هيئة الشئون الإسلامية والأوقاف بدولة الإمارات العربية المتحدة، وعدد غير قليل من الوزراء والمفتين والعلماء، مضيفا "ونحن نتتبع الفكر الإخواني الإرهابي لنستأصله حيث كان، من خلال مؤتمراتنا الدولية وموفدينا ومبعوثينا لمختلف دول العالم، ومن خلال إصداراتنا المترجمة التي نرسلها لمختلف دول العالم، والتي صارت مطلوبة دوليًّا على نطاق واسع".

وفي ختام كلمته أوضح وزير الأوقاف: “أننا نواجه التطرف لا التدين، كما أننا نواجه التسيب والانحراف سواء بسواء، ونعمل مع شركاء كثر داخليًّا وخارجيًّا على اجتثاث الفكر الإخواني ونشر الفكر الوسطي المستنير”، مؤكدًا أن أهم أعمدة الدولة هي رئيسها وعلمها ونشيدها الوطني وجيشها وشرطتها وسائر مؤسساتها الوطنية.

حضر الندوة، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي وكبار الإعلاميين والصحفيين، وعدد من أعضاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

كما حضر الندوة الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير بمؤسسة الدستور، والكاتب الصحفي وائل لطفي، رئيس تحرير جريدة الدستور، وعدد كبير من القيادات الصحفية والإعلامية.

وزير الأوقاف الشباب والرياضة عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وزيرة التضامن 30 يونيو المملكة العربية وزيرة التخطيط الدولة المصرية نفين القباج

رئيس التحرير

وائل لطفي

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