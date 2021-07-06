الجمعية الطبية المصرية تحتفل بتدشين الدلائل الاسترشادية للممارسة الطبية

احتفلت الجمعية الطبية المصرية، برئاسة الدكتور عادل عدوى رئيس الجمعية ووزير الصحة الأسبق، بتدشين مشروع الدلائل الاسترشادية للممارسة الطبية في التخصصات الطبية المختلفة، بحضور الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار السيد رئيس الجمهورية، والدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب ووزير الصحة الأسبق، والدكتور أسامة عبد الحى أمين عام نقابة الأطباء.

وتضمن الاحتفال، الذي أقيم اليوم (الثلاثاء)، الإعلان عن الدلائل الاسترشادية فى تخصص الأنف والأذن والحنجرة والطب المعملى والمسالك البولية، والإعلان عن الدلائل الاسترشادية لأمراض الكلى وزرع الكلى.

احتفالية الجمعية الطبية المصرية

وحضر الاحتفال الدكتور سامى علوان رئيس جمعية الأنف والأذن و الحنجرة والدكتور أسامة عبد النصير أمين عام الجمعية، والدكتورة نادية البدراوي، وأحمد التاودي، والدكتور عمرو حجاب عضو مجلس الشيوخ، والدكتورة مى حسب الله، والدكتور هانى حافظ، ولفيف من أساتذة الأنف والأذن والحنجرة من الجامعات المصرية والمستشفيات التعليمية، والقوات المسلحة.

شهد الحدث كل من الدكتور حسام عبد الغفار أمين عام المجلس الاعلى للمستشفيات الجامعية والدكتور أحمد عثمان رئيس هيئة التدريب ود.أشرف إسماعيل رئيس الهيئة القومية للاعتماد والرقابة المنوط بها اعتماد المستشفيات التي ستقدم خدمات التأمين الصحي الشامل فى مصر، وهى الجهات المنوط بها تنفيذها.

احتفالية الجمعية الطبية المصرية

من جانبه؛ صرح الدكتور عادل عدوى، أن “هذا المشروع يعتبر من المشروعات الأساسية التى عملت عليها الجمعية خلال العام الماضى لكى تضع دليلاً لممارسة المهنة بأساسيات علمية”.

وأوضح أن ذلك جاء بالاستعانة بالدلائل الاسترشادية العالمية، وبما يتناسب مع طبيعة المجتمع المصرى والإمكانيات المتاحة فى جميع الجامعات المصرية والمستشفيات التعليمية والمراكز الطبية المتخصصة.

وشدد أن المشروع يأتي لأجل تقديم نظام التأمين الصحى الشامل نموذجاً فريداً لأول مرة لتطبيق الدلائل الاسترشادية لكل تخصص كدستور للعمل داخل المستشفيات التى ستقدم التأمين الصحى الشامل و تحصل على الاعتماد من الهيئة القومية للرقابة.