وزيرة التضامن: 16.4 مليار جنيه زيادة في الدعم خلال 7 سنوات

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الهدف الحقيقي لعمل الوزارة هو عمل نسيج مجتمعي لتوفير العدالة الاجتماعية سواء ذوي الإعاقة أو الريف المصري أو المسنين وتوفير الحماية الاجتماعية وهذا ظهر في الدستور المصري في عدة قوانين في ملف الحماية الاجتماعية.

وأضافت وزيرة التضامن، الدكتورة نيفين القباج، خلال كلمتها في ندوة نظمها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بمقر المجلس، أن الدعم النقدي كان في ٢٠١٤، ٣.٦ مليار جنيه وأصبح الآن ٢٠ مليار جنيه مصري، والدعم النقدي يشمل مؤشرات التغذية والصحة الإنجابية في أول ١٠٠٠ يوم الأولى والتعليم وهي دعم مشروط للحصول علي الدعم النقدي.

وكشفت أن الرئيس وجه بدعم طلاب الجامعات ممن يستحقون الدعم النقدي ليس فقط توقف الدعم النقدي لمرحلة الثانوي فقط.

وتابعت: هناك ٥ مليارات جنيه من الدعم تذهب للمعاقين، وفي الاستهداف نراعي الحالة الاجتماعية، وهذا يقلل تبديد الموارد وهذا جاء من خلال الربط الشبكي مع الوزارات الأخرى.

وينظم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، اليوم الثلاثاء ندوة بعنوان «٣٠ يونيو واستشراقة الجمهورية الجديدة»، وذلك بمقر المجلس بماسبيرو.

حضر الندوة، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي وكبار الإعلاميين والصحفيين، وعدد من أعضاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

كما حضر الندوة الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير بمؤسسة الدستور، والكاتب الصحفي وائل لطفي، رئيس تحرير جريدة الدستور، وعدد كبير من القيادات الصحفية والإعلامية.