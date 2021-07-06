الثلاثاء 06 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وزارة التعليم بالقاهرة تحتفل بالعيد القومي للمحافظة بتنظيم رحلات للطلاب

وكيل تعليم القاهرة
وكيل تعليم القاهرة

احتفلت وزارة التربية والتعليم بالقاهرة بالعيد القومى للمحافظة ونظمت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة زيارة لقصر المانستيرلى ومتحف أم كلثوم ومتحف محمد على بالمنيل بالتعاون مع إدارة مصر القديمة التعليمية وحضور بعض الطلاب من إدارة مصر القديمة ومجلس الامناء.

وتواصل مديرية التربية والتعليم احتفالاتها بالعيد القومي لمحافظة القاهرة بتنظيم رحلات عدة لعدد من الأماكن الأثرية والتارخية خلال فترة الإحتفالية لعيد القاهرة القومي للمحافظة خلال الأيام المقبلة.

وفي سياق متصل استعدت أجهزة محافظة القاهرة للاحتفال بالعيد القومي للمحافظة بأسبوع يتم فيه تعريف المواطنين بالعاصمة الثقافية والتاريخية لجمهورية مصر العربية في عيدها القومي.

ومن المقرر أن يجري صباح غد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة جولات بالمحافظة في مظاهر إحتفالية.

كان اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة قد صرح بأن احتفال القاهرة بعيدها القومي جاء متزامنًا مع احتفال المواطنين بذكرى ثورة ٣٠ يونيو، التى أعادت للشعب المصري كرامته، وكانت سببًا فى القيام بحركة بناء وتغيير ضخمة على كافة الأصعدة، تضافرت فيها جهود الشعب مع قيادته السياسية الحكيمة».

وأكد محافظ القاهرة، أن العاصمة أكثر المدن التى حظيت بجني ثمار ثورة ٣٠ يونيو، ورأى الجميع كيف شهدت السنوات السبع الماضية  تطوير القاهرة، وإنشاء شبكة طرق ومحاور جديدة بها والاهتمام بتطوير القاهرة الخديوية والتاريخية، وكانت درة التاج فى أعمال الخطة الطموح التى وضعتها الدولة للقضاء على العشوائيات، مشيرًا إلى أن هذا الملف يحظى باهتمام كبير من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، كون هذه العشوائيات تؤثر بشكل سلبي على أمن وسلامة المجتمع، مضيفًا أن توجيهه بإنشاء تجمعات سكنية حضارية مكتملة الخدمات، ومستلزمات الحياة من أسواق ومدارس وملاعب ورياض أطفال، وعيادات وخدمات الأمن والإطفاء، والنجدة، ودور العبادة، والساحات الخضراء الكبيرة، والمراكز الثقافية، أصبحت سببًا فى تغيير حياة آلاف الأسر، ومنح أطفالهم حياة كريمة جديدة  يأتى بها الاهتمام بالبشر قبل الحجر، وانتقل قاطنوا العشوائيات من الأماكن الغير آدمية بها أحياء لعقود لم يلتفت لهم فيها أحد إلى حيث يتمتع أبنائهم بدور دولة يونيو الجديدة. 

وأشار محافظ القاهرة إلى أن هذا العام سيشهد افتتاح عدد من المشروعات الخدمية كالمدارس، والحدائق، والأسواق، التي تصب جميعها في خدمة مواطني القاهرة، وتحسين جودة الحياة المقدمة لهم.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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