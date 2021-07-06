محافظ الدقهلية يترأس اجتماع اللجنة العليا للاستثمار

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اجتماعا لأعضاء اللجنة العليا للاستثمار تناول خلاله استعراض عددا من الطلبات المقدمة للجنة لإقامة عددا من المشروعات بنطاق مركز ومدن وقرى المحافظة.

وأكد "مختار" على ضرورة استيفاء الطلبات المقدمة للجنة جميع المستندات، وإنهاء كافة الإجراءات المسبقة من جميع الجهات المعنية للعرض على اللجنة، حيث أن اللجنة العليا هي التي تعطي الموافقة الأخيرة لتنفيذ المشروعات، كما وجه المحافظ بضرورة قيام لجان المعاينات بالتصوير على الطبيعة لأعمال المعاينة لمواقع المشروعات بمشاركة الوحدات المحلية المختصة وعرض تقارير مفصلة بشأنها مستوفاة كافة المستندات.

وأكد محافظ الدقهلية على تقديم كل الدعم والمساندة للمستثمرين وأصحاب الأعمال والعمل الجاد من قبل كافة الأجهزة التنفيذية لتلبية مطالبهم واحتياجاتهم وحل مشكلاتهم وفقا للقوانين والقرارات والقواعد المنظمة للعمل.

اجتماع الدكتور أيمن مختار