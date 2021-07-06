تردد قناة الصحة والجمال عبر النايل سات 2021

يهتم الكثير من المواطنين بالبرامج الطبية لما تقدمه من محتوى يهم الكثير من المواطنين، وتعد قناة الصحة والجمال من أكثر القنوات التي تركز على المحتوى الصحي بشكل رئيسي، وتبث البرامج التي تقدم الأساليب والعلاجات في علاج الأمراض وسبل المحافظة على صحة الأشخاص.

القناة مجانية ومفتوحة لكافة المواطنين وتقدم برامج تتراوح ما بين الصحة والجمال وبرامج دينية وبرامج تفسير الاحلام، كما انها تعمل القناة على مدار 24 ساعة، بدون توقف.

تردد قناة الصحة والجمال

تأتي القناة على التردد التالى..

تردد القناة: 11823

استقطاب القناة: رأسي

معدل ترميز القناة: 27500

معامل التصحيح الخطأ للقناة: 6/5

تستخدم القناة التقنيات المتطورة لإنتاج محتوى عالي الجودة عبر توظيف تقنيات HD عالية الجودة والدقة SD القياسية.

برامج الصحة والجمال

تهتم القناة باستضافة الأطباء والاختصاصيين لتوضيح طرق العلاجات الأكثر استجابة للأمراض ومشاكل الصحة العامة، وكيفية الحفاظ على جسم سليم، وينقسم محتوى برامج قناة الصحة والجمال لتشمل تقديم ثقافات مختلفة لتعلم الانخراط في مجالات الديكور والاستثمارات، والهندسة.

وتعاقدت قناة الصحة والجمال الفضائية مع أفضل الخبراء والاختصاصيين في الطب للظهور في بث مباشر بهدف نشر النصائح وتسهيل الوصول إلى طرق العلاجات لمختلف الأمراض والتزويد بالمعلومات المهمة.

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وتسعى قناة الصحة والجمال للوصول الى ما يخدم المشاهدين من محتوى نوعي ذو تأثير معلوماتي غزير، من خلال برامج الصحة والجمال بما يتعلق بالتجميل والطب والطبخ وبرامج اجتماعية واسرية، وتساهم AL Seha Waljamal عبر برامجها الجيدة في خلق مرونة لدى الجمهور للتعامل مع قضاياهم لتشكل لهم بلورة رؤية صحيحة.

وتعمل على تدفق المعلومات وفتح قنوات تواصل مع الجمهور للاستماع إلى مواضيعهم الملحة، والعمل على مناقشة قضايا المجتمع كظاهرة التحرش، لاستعداد دائماً لإعادة صياغة المشاكل ووضع الحلول لها.