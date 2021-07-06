الثلاثاء 06 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

اتحاد الغرف السياحية: شاركنا في استعادة الحركة السياحية من أوكرانيا وبيلاروسيا

رئيس الاتحاد المصري
رئيس الاتحاد المصري

قال أحمد الوصف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، إن عدد من أعضاء مجلس الإدارة الاتحاد قد اشترك مع هيئة تنشيط السياحة في رحلة طرق الأبواب لأسواق بيلاروسيا وأوكرانيا وكان لها أكبر الأثر في زيادة أعداد السائحين الوافدين من هذين السوقين معربا عن أمله في عودة سريعة لحركة السياحية خلال الفترة المقبلة فالسياحة المصرية أثبتت بالدليل والبرهان على مر التاريخ أنها لا تموت وستتعافى.

وأضاف «الوصيف» في تصريحات صحفية أن الاتحاد تعاون مع هيئة تنشيط السياحة والغرف المتنوعة بتشكيل لجان مشتركة لدراسة إمكانية الترويج للسياحة المصرية، ومن المتوقع أن يستمر هذا الإطار للتعاون بين القطاع الخاص والحكومي في جهود التنشيط والترويج لما بعد انتهاء أزمة كورونا.

وأشار إلى أن الاتحاد يقدر المساندة القوية والدعم الذي أولاه الرئيس عبد الفتاح السيسي للقطاع ونتقدم لفخامته بأسمى عبارات الشكر والامتنان على تلك الرعاية، كما يتقدم الاتحاد بخالص الشكر إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على سعة صدره وتفهمه للتحديات التي تواجهنا وإيجابياته وحكمته في التعامل مع مشكلات القطاع وتقدم الوصيف بالشكر والتقدير إلى الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار الذي لم يدخر جهداً وكان حاضراً بشكل يومي وعلى مدار الساعة لمتابعة القطاع وسبل إنقاذه، ونتج عن ذلك اتخاذ عدة قرارات فورية من شأنها التسهيل والتيسير على كل العاملين بهذا القطاع وتمكن من إستئناف الحركة السياحية.

وأضاف «الوصيف» أنه ومنذ اليوم الأول لظهور الفيروس في مصر وإغلاق المطارات في 19 مارس 2020، عمل الاتحاد على مدار الساعة لتقديم مطالب القطاع بالتعاون والتنسيق التام مع الحكومة ممثلة في الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار ومع الغرف السياحية الخمس.

ولاقت طلبات الاتحاد اهتمام متخذي القرار وتم تقديم حزمة من القرارات لإنقاذ صناعة السياحة من الانهيار والحفاظ على العمالة السياحية التي أصابتها البطالة في معظم.

سياحة الاتحاد المصري للغرف السياحية أوكرانيا بيلاروسيا خالد العناني

رئيس التحرير

وائل لطفي

وجهة نظر أخرى

الأكثر قراءة

مصر تدخل موسوعة جينيس بأكبر خزان بترول فى العالم

«أحزان السندريلا».. أسرار السنوات الأخيرة من حياة سعاد حسني

محمد الباز يكتب: لعنة التوريث تهدم حزب الحركة الوطنية على رأس رئيسه

وزير الخارجية يكشف استعدادات مصر لجلسة الأمن حول سد النهضة

«المرحلة الملكية».. سمية الخشاب تكشف حقيقة زواجها من عمر كمال (فيديو)

مفيد شهاب: فشل مجلس الأمن فى أزمة سد إثيوبيا يدفعنا إلى التحكيم الدولى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

الكلام في الممنوع!

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

المال العام .. ورؤوس حان قطافها!

إبراهيم داود

عطايا بيرم التونسى

ماجد حبته

غباء إثيوبى غير مفاجئ

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه [7]

جمال-أسعد

فستان حبيبة والوصاية الدينية

القس. رفعت فكرى

الأصوليون وعقدة الفستان!

د.أحمد الخميسى

واشنطن بين الدب والتنين

صور

عزاء مدير التصوير رمسيس مرزوق

عثمان الجندى ومحمد حمدى أبرز الحضور.. غياب النجوم عن عزاء رمسيس مرزوق (صور)

أجنحة بلا زوار.. إقبال ضعيف على معرض الكتاب في يومه الرابع (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة في حماية شرطة الاحتلال

بعد تزايد استخدامها ضد مظاهرات الفلسطينيين: ماهي بندقية "الروجر" الإسرائيلية؟

وزير إسرائيلي: نتواصل مع «يونيفيل» لتقديم مساعدات إلى اللبنانيين