اتحاد الغرف السياحية: شاركنا في استعادة الحركة السياحية من أوكرانيا وبيلاروسيا

قال أحمد الوصف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، إن عدد من أعضاء مجلس الإدارة الاتحاد قد اشترك مع هيئة تنشيط السياحة في رحلة طرق الأبواب لأسواق بيلاروسيا وأوكرانيا وكان لها أكبر الأثر في زيادة أعداد السائحين الوافدين من هذين السوقين معربا عن أمله في عودة سريعة لحركة السياحية خلال الفترة المقبلة فالسياحة المصرية أثبتت بالدليل والبرهان على مر التاريخ أنها لا تموت وستتعافى.

وأضاف «الوصيف» في تصريحات صحفية أن الاتحاد تعاون مع هيئة تنشيط السياحة والغرف المتنوعة بتشكيل لجان مشتركة لدراسة إمكانية الترويج للسياحة المصرية، ومن المتوقع أن يستمر هذا الإطار للتعاون بين القطاع الخاص والحكومي في جهود التنشيط والترويج لما بعد انتهاء أزمة كورونا.

وأشار إلى أن الاتحاد يقدر المساندة القوية والدعم الذي أولاه الرئيس عبد الفتاح السيسي للقطاع ونتقدم لفخامته بأسمى عبارات الشكر والامتنان على تلك الرعاية، كما يتقدم الاتحاد بخالص الشكر إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على سعة صدره وتفهمه للتحديات التي تواجهنا وإيجابياته وحكمته في التعامل مع مشكلات القطاع وتقدم الوصيف بالشكر والتقدير إلى الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار الذي لم يدخر جهداً وكان حاضراً بشكل يومي وعلى مدار الساعة لمتابعة القطاع وسبل إنقاذه، ونتج عن ذلك اتخاذ عدة قرارات فورية من شأنها التسهيل والتيسير على كل العاملين بهذا القطاع وتمكن من إستئناف الحركة السياحية.

وأضاف «الوصيف» أنه ومنذ اليوم الأول لظهور الفيروس في مصر وإغلاق المطارات في 19 مارس 2020، عمل الاتحاد على مدار الساعة لتقديم مطالب القطاع بالتعاون والتنسيق التام مع الحكومة ممثلة في الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار ومع الغرف السياحية الخمس.

ولاقت طلبات الاتحاد اهتمام متخذي القرار وتم تقديم حزمة من القرارات لإنقاذ صناعة السياحة من الانهيار والحفاظ على العمالة السياحية التي أصابتها البطالة في معظم.