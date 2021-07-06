قبل الأكل بـ 30 دقيقة.. أفضل 5 أوقات لشراب الماء طوال النهار

يواجه البعض صعوبة في اتباع نظام غذائي أكثر صرامة أو حتى اتباع نظام للياقة البدنية، وذلك من أجل الحصول على الجسم الرشيق والوزن المثالي.

ويسعى البعض لاتباع الكثير من الحميات الغذائية، ولكن يمكن البدء بشيء صغير مثل التأكد من أنك تشرب كمية كافية من الماء كل يوم.

يتساءل الكثيرون عن الوقت الأفضل لـ"شرب الماء" وكم عدد الأكواب التي يحتاجها الجسم، ففي السطور التالية يجيب أطباء موقع "healthybuilderz" على سؤال ما هو الوقت المناسب لشرب الماء؟

يميل البعض إلى نسيان شرب الماء، لذلك إذا كنت ترغب في مساعدة جسمك على الحفاظ على لياقته وصحته، فأنت بحاجة إلى معرفة أفضل وقت لشرب الماء.

«اشرب كأسين من الماء في الصباح»

أول ما عليك فعله عند الاستيقاظ هو شرب كأسين من الماء، سيساعد الماء على تنشيط الأعضاء وإيقاظ جسمك في الوقت المناسب لتناول الإفطار، لذا شرب الماء على معدة فارغة أفضل للإستفادة بفوائدها الكبيرة.

«اشرب الماء قبل 30 دقيقة من وجبتك»

دائمًا ما يكون شرب الماء قبل 30 دقيقة على الأقل من الغداء أو العشاء فكرة جيدة لأنها ستجعل معدتك تشعر بالشبع، الأمر الذي يعود بالنفع على الجسم، كما لا تنس شرب الماء أثناء تناول الطعام للمساعدة في تقليل كمية الطعام الذي تتناوله.

«اشرب كوبًا من الماء قبل الاستحمام»

يجب أيضًا أن تتناول كوبًا من الماء قبل الاستحمام للمساعدة في الحفاظ على ارتفاع ضغط الدم، خاصةً عندما تكون درجة حرارتك دافئة قليلاً، فعند الاستحمام بماء بارد أو ساخن، لا يمكن أن يرتفع ضغط الدم إلا إذا قمت بتنظيم درجة حرارة جسمك بكوب من الماء.

«اشرب الماء أثناء انتظار وجبتك»

نظرًا لأن الأمر سيستغرق من 4 إلى 7 ساعات بين الغداء والعشاء، يجب أن تتأكد من شرب الماء بينهما، لذا يجب أن تضع في اعتبارك أنك بحاجة إلى الماء للبقاء رطبًا وللحفاظ على الطاقة أيضًا.

«اشرب الماء قبل الذهاب للنوم»

يجب أن تتناول كوبًا آخر من الماء قبل النوم لأن ذلك سيساعد على منع السكتات الدماغية والنوبات القلبية، وفقًا لنتائج الكثير من الدراسات الطبية.

فأكد الباحثون، أن معرفة الوقت المناسب لشرب الماء يمكن أن يساعد في منع العديد من المشكلات الصحية مع تعزيز الهضم بشكل أفضل وزيادة مستويات الطاقة.