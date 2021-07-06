الثلاثاء 06 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تجديد الاعتماد الدولي للمعمل المركزي للأسمدة بمعهد الأراضي والمياه

معامل الاسمده
معامل الاسمده

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تجديد الاعتماد الدولي للمعمل المركزي لتحليل الأسمدة، بمعهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة، التابع لمركز البحوث الزراعية، بعد حصوله على شهادة الاعتماد الدولي من المجلس الوطني للاعتماد الدولي، بعد تقييمه طبقا للمواصفة الدولية إيزو.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتوجيهات الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية بضرورة استخدام التقنيات الحديثة ورفع كفاءة المعامل لتطوير الأداء بمركز البحوث الزراعية ومعاهده.

من جهته، قال الدكتور علاء البابلي مدير معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة، إن المعمل المركزي للأسمدة يشمل  المركزي عدد من المعامل المختصة بإجراء التحاليل الكيميائية للعينات وتشمل تحليل عينات الأسمدة والمخصبات، تحليل عينات التربة والنبات، تحليل عينات المياه، وتحليل الأحماض الأمنية ومنظمات النمو وغيرها من التحليلات الدقيقة في الاحتياجات المرتبطة بـالأسمدة المعدنية.

وأشار البابلي إلى أن المعمل يضم  مجموعة من الأجهزة الحديثة، ويعمل على تحقيق التنمية الزراعية المستدامة من الدور الرقابي في فحص الأسمدة المعدنية المستوردة قبل تداولها بالأسواق أو جودة الأسمدة المنتجة بالسوق المحلي نظرا لما تشكله هذه الأسمدة والمخصبات من جزء اساسي لمدخلات الإنتاج الزراعي.

وأضاف أنه تم تأهيل المعمل للحصول على الاعتماد الدولى للمواصفات القياسية من المجلس الوطني للاعتماد (ايجاك)، 2005 17025 ISO فى اختبارات الأسمدة البوتاسية والفوسفاتية من عام 2012 الى 2016، و تم تجديد الاعتماد لمرة ثانية من 2016 الى 2020 ، وتم الموافقة على تجديد حصوله على الاعتماد الدولي للمرة الثالثة وفقا للمواصفه الدولية الجديدة 17025 ISO:2017 .

-الزراعة تجديد الاعتماد الدولى للمعمل المركزى للأسمدة بمعهد الأراضي

رئيس التحرير

وائل لطفي

وجهة نظر أخرى

الأكثر قراءة

وزير الخارجية يكشف استعدادات مصر لجلسة الأمن حول سد النهضة

مصر تدخل موسوعة جينيس بأكبر خزان بترول فى العالم

«الخارجية» تبحث عودة جثامين 4 مواطنين ضحايا حرائق الغابات بقبرص

البرلمان العربي يوجه رسالة عاجلة لمجلس الأمن قبل مناقشة أزمة سد النهضة

40 سنة فن.. «عم موسي»: اشتغلت مع كبار الفنانين والمسرح بيتي الثاني (فيديو)

بسبب سيجارة.. نشوب حريق بفندق شهير بكورنيش الإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه [7]

جمال-أسعد

فستان حبيبة والوصاية الدينية

القس. رفعت فكرى

الأصوليون وعقدة الفستان!

د.أحمد الخميسى

واشنطن بين الدب والتنين

ماجد حبته

للإرهابيين الأوروبيين أيضًا حقوق!

محمود خليل

«عريان الشيخة أمونة» يتحول إلى «خزنة مال»

محمد مرعي

حتى لا يعود الإخوان

ماجد حبته

السد الإثيوبى فى مجلس الأمن!

صور

عزاء مدير التصوير رمسيس مرزوق

عثمان الجندى ومحمد حمدى أبرز الحضور.. غياب النجوم عن عزاء رمسيس مرزوق (صور)

أجنحة بلا زوار.. إقبال ضعيف على معرض الكتاب في يومه الرابع (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة في حماية شرطة الاحتلال

بعد تزايد استخدامها ضد مظاهرات الفلسطينيين: ماهي بندقية "الروجر" الإسرائيلية؟

وزير إسرائيلي: نتواصل مع «يونيفيل» لتقديم مساعدات إلى اللبنانيين