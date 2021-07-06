مصممو أزياء مهرجان «كان»: ثقة النجوم في أزيائهم سر تألقهم على السجادة الحمراء

تبدأ اليوم فاعليات مهرجان كان السينمائي، وتستمر حتى 17 من الشهر الجاري.

ويتميز المهرجان العريق بالأناقة والسحر، وهو دائمًا المفضل لدى عشاق الموضة والأفلام على حد سواء، فمن أرقى فساتين الأزياء إلى أثمن المجوهرات، يذهب المصممون ودور الأزياء حقًا إلى أبعد الحدود من أجل الإبداع والاحتفال على السجادة الحمراء.

يستمر مهرجان كان السينمائي لمدة أسبوعين، ويتألف من عدة عروض وحفلات وغداء وعشاء، كل ذلك مع قواعد وتصميمات ساحرة بشكل غير اعتيادي.

تحدث موقع harpersbazaar إلى مصممين مشاهير، وهم بترا فلانيري، وميراندا ألموند، وإيمي كروايسديل، وجورجيا ميدلي الذين شاركوا النجمات في إطلالاتهم المفضلة على السجادة الحمراء في مهرجان كان، وتفاصيل السحر الكامن في الأزياء.

تقول ميراندا ألموند مصممة الأزياء الشخصية لأوليفيا كولمان وكريستين سكوت توماس: "اعتقد أن مشاهدة كان ممتعة، إنه يحتوي على العديد والعديد من الأفلام ذات التصنيف العالي، والممثلين والممثلات ومخرجي الأفلام الرائعين للغاية، هناك الكثير من الأحداث بعيدًا عن الحفل نفسه، إنه مزيج من القديم والجديد مما يجعله مثيرا للغاية."

تضيف Petra Flannery، التي صممت لإيما ستون وإميليا كلارك أن الثقة هي كل شيء عندما يتعلق الأمر بمهرجان: "عندما أقوم بصنع ملابس المشاهير من أجل السجادة الحمراء، فإن ما أحاول تحقيقه هو شعورهم بالثقة في أزيائهم.. أعتقد أنهم عندما يشعرون بالرضا فيما يرتدون، فإنهم يضربون تلك السجادة ويظهرون الثقة".

وبدأت فعاليات مهرجان كان اليوم لأول مرة على الفيلم الدرامي الموسيقي "أنيت" من بطولة ماريون كوتيار وأدم درايفر، على شاطئ الريفيرا الفرنسية، الذي يعود وجها لوجه لأول مرة منذ بداية جائحة كورونا، ومن المقرر أن يترأس المخرج الأمريكي الحائز على جائزة أوسكار سبايك لي هيئة الحكام لهذا العام، ليكون أول شخص من أصحاب البشرة السوداء يتولى هذا المنصب.