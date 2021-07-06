مواعيد حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال 2021

تستعد وزارة الصحة والسكان، لإطلاق حملتين للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال قريباً، حيث ستطلق الوزارة حملتين للتطعيم ضد شلل الأطفال بينهم شهر.

حملة تطعيم ضد مرض شلل الأطفال 2021

وبدأت وزارة الصحة والسكان استعدادتها لإطلاق حملتين قوميتين ضد مرض شلل الأطفال خلال الأسابيع القليلة المقبلة، لتطعيم الأطفال من عمر يوم حتى 5 سنوات ضد شلل الأطفال، وذلك بدعم من منظمة الصحة العالمية.

وقامت وزارة الصحة والسكان، مطلع عام 2020 بإطلاق حملتين لتطعيم الأطفال دون سن الخامسة بالطعم "الفموي" بعد حصول مصر على 38 مليون جرعة مجانية مقدمة من منظمة الصحة العالمية، واليونيسف، وذلك في إطار الجهود المبذولة للحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال.

مواعيد حملة التطعيم ضد شلل الأطفال 2021

وأرسلت وزارة الصحة والسكان، خطابًا لكافة مديريات الصحة فى المحافظات تخطرها فيه ببدء التجهيز لإطلاق حملة قومية جديدة للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال قريبًا.

وأكدت أنه تم التنبيه على مديرى القطاع الوقائى والفرق الوقائية فى المحافظات ببدء التجهيز والإعداد لتنفيذ حملة قومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، وتم التوجيه بتحديث الخطط على كافة المستويات ومراجعة واستكمال تجهيزات سلسلة التبريد والقوى البشرية وتدريب جميع العاملين بالمستويات المختلفة على أعمال الحملة.

وشددت وزارة الصحة والسكان على الانتهاء من التجهيز وتحديث الخطط واستكمال احتياجات التنفيذ خلال شهر من تاريخه، كما سيتم تكليف فرق من القطاع الوقائى بالوزارة للمرور ومتابعة ما تم تنفيذه.

وبدوره أثنى مدير عام منظمة الصحة العالمية، على كفاءة وحسن إدارة المنظومة الصحية في مصر، مشيدًا بحملتي التطعيم ضد شلل الأطفال في شهري فبراير ومارس الماضيين وبنجاح كل منهما في تحقيق المستهدف بتطعيم نحو 16.7 مليون طفل من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر.

وكانت وزارة الصحة والسكان قد أعلنت، في نهاية مارس الماضي، عن الحملة القومية الثانية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال من عمر يوم إلى 5 سنوات بالمجان، وذلك بعد شهر من إطلاق الحملة القومية الأولى لهذا العام في فبراير الماضى، بكافة المكاتب والوحدات الصحية والمراكز الطبية على مستوى جميع محافظات الجمهورية.