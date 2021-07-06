تحويلات مرورية بطريق العين السخنة لمدة شهر

تجرى الإدارة العامة للمرور تحويلات مرورية لحركة السيارات بطريق العين السخنة لمدة شهر، بسبب إنشاء كوبرى تقاطع الطريق مع وصلة أم القمر، وسط تواجد الخدمات المرورية اللازمة لمتابعة حركة السيارات، لحين الانتهاء من الأعمال.

وستقوم الإدارة العامة للمرور، بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، لتنفيذ مشروع كوبرى تقاطع طريق القطامية/ العين السخنة مع طريق وصلة أم القمر مرورًا من أعلى طريق القطامية.

وسيتم تنفيذ أعمال خاصة بجسم كوبرى وصلة أم القمر المار من أعلى طريق القطامية في الاتجاه القادم من القاهرة اتجاه العين السخنة، الأمر الذى يتطلب تحويل الطريق إلى الاتجاه الآخر، حيث يعمل الطريق فى الاتجاه القادم من العين السخنة اتجاه القاهرة بواقع 3 حارات مرورية لكل اتجاه لمسافة 1 كيلومتر، والعودة مرة أخرى عقب انتهاء منطقة الأعمال.

وتستغرق مدة تنفيذ الأعمال شهرًا اعتبارًا من غد الأربعاء الموافق 7/7/2021، على أن تكون الأعمال والتحويلات على مدار اليوم الكامل، من جانبها تقوم الإدارة العامة للمرور بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الجهة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

وتواصل جميع حدات المرور التابعة لوزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، اليوم الثلاثاء، استقبال المواطنين لتركيب الملصق الإلكتروني بالسيارات، والذي يعد خطوة هامة لتطبيق منظومة إلكترونية مرورية متكاملة، وذلك خلال مهلة تنتهي في يوم 1 سبتمبر 2021 كموعد نهائي لتركيب الملصق الإلكتروني لكافة السيارات.

وتستكمل وزارة الداخلية إتاحة تقديم الخدمة الإلكترونية التي تمكن مالكي السيارات بكافة أنواعها ذات التراخيص السارية، من القيام بطلب تركيب الملصق إلكتروني، وسداد الرسوم المطلوبة إلكترونيًا من خلال موقع بوابة مرور مصر الإلكترونية.

- بدء تفعيل العقوبات لعدم تركيب الملصق في 1 سبتمبر

وأفادت الداخلية، بأنه اعتبارًا من مطلع شهر سبتمبر المقبل، سيتم بدء تفعيل العقوبات الواردة بقانون المرور تجاه المركبات التي لم يقم أصحابها بتركيب الملصق أو تجديد الملصق التالف أو المتعمد إخفاؤه، أو التي تم العبث بالملصق الخاص بها وفقد صلاحيته، تشمل العقوبات سحب الترخيص لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر- الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف وخمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.

وتهيب وزارة الداخلية بالمواطنين، سرعة التوجه لإدارات المرور المختصة لتركيب الملصق الإلكتروني، وحرصًا من الوزارة على تطبيق الإجراءات الاحترازية ومنعًا للازدحام تواصل الوزارة تقديم الخدمة الإلكترونية التي تمكن مالكي المركبات ذات التراخيص السارية بكافة أنواعها من القيام بطلب تركيب ملصق إلكتروني وسداد الرسوم المطلوبة إلكترونيًا من خلال موقع بوابة مرور مصر، على أن يتم تسليم الرخصة القديمة والحصول على الرخصة الجديدة المدون بها عبارة (ذات ملصق إلكتروني)، واستلام الملصق الإلكتروني وتركيبه على المركبة بمعرفة المختصين بوحدة المرور عن طريق شباك واحد فقط.