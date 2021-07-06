الثلاثاء 06 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

أسعار أضاحي عيد الأضحى المبارك 2021 في وزارة الزراعة

الاضاحي في وزارة
الاضاحي في وزارة الزراعة

ننشر أسعار أضاحي عيد الأضحى المبارك 1442 في وزارة الزراعة 2021 ضمن استعدادات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في قطاع الإنتاج والقطاعات الاخرى  لطرح اضاحي العيد للمواطنين من خلال منافذها المختلفة في جزيرة الشعير وشبرا شهاب بالقليوبية وكذا مزارع النوبارية والقاهرة الكبرى وجمعيات الإصلاح وباقي المحافظات لاستقبال عيد الأضحى المبارك 1442.

أسعار أضاحي عيد الأضحى 2021 

وتراوحت أسعار الأضاحي  الخاصة بقطاعات الوزارة من الأبقار ما بين 54 وحتى 56 جنيهًا للكيلو القائم وفقا لعمر الأضحية، وتراوحت أسعار الأضحية الجاموسي ما بين 45 – 47 جنيهًا للكيلو القائم حسب مواصفات، والضأن بسعر 58 جنيها للكيلو القائم، ويتم الحجز من خلال منافذ وزارة الزراعة بالدقي، والتي تشمل دفعة مقدمة من الحجز بواقع 10 آلاف جنيه لحجز أضحية الأبقار والجاموسي، و1000 جنيهًا لحجز خروف العيد على ان يتوجه الراغب في الحجز عقب دفع مقدم الحجز باختيار أضحيته وحجزها ليوم الوقفة او يوم العيد ليقوم باستلامها. 

أسعار الأضاحي في وزارة الزراعة 2021

وقال الدكتور  محمد القرش المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة، ان الوزارة توفر نحو 12الف رأس من العجول الخراف الحية من مزارع وزارة الزراعة من قطاع الإنتاج والقطاعات الأخرى مشيرا الى انه تم 122 الف رأس للذبح الفوري بموافقات استيراد ية لشركات القطاع الخاص، منهم استيراد 52الف رأس من العجول البقري بغرض الذبح الفوري من دولة السودان الشقيقة ، و استيراد 70الف رأس من الاغنام الحية منهم 25الف رأس من دولة السودان، و45الف رأس من دول اخرى.

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ارتفاع أسعار المواشي واللحوم 5%
ومن جانبه، أكد يوسف البسومي النقيب العام للجزارين، ان الجزارين استعدت لعيد الأضحى بالاضاحي مع ارتفاع أسعار المواشى واللحوم بنسبة 5% عن نفس الفترة من العام الماضي بسب جائحة كورونا وقلة الاستيراد وارتفاع اسعار اللحوم المستوردة نتيجة اصابات كورونا في الهند والبرازيل أكبر الدول المصدرة للحوم إلى مصر مع ارتفاع أسعار الأعلاف، حيث ارتفعت اسعار اللحوم قبل اقتراب عيد الاضحى مبكرا على غير المتوقع.

 وفي منافذ قطاع الإنتاج يتم  طرح اللحوم البلدي الكندوز والبلدي الضأن بسعر 100 جنيهًا للكيلو وو8 جنيهات لكيلو الأرز و15 جنيهًا للفول البلدي و50 جنيها لزيت الزيتون عبوة نصف كيلو و26 جنيها لربع كيلو زيت زيتون و45 جنيها لكيلو عسل النحل و80 جنيها لكيلو الجبنة الرومي و48 جنيهًا لكيلو الجبنة البراميلي و45 جنيهًا لكيلو الجبنة الأسطنبولي.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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