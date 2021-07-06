الثلاثاء 06 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات

بعد الإعلان عن ملء السد

«رسلان»: إثيوبيا اخترقت القانون الدولي.. ومجلس الأمن سيتخذ إجراءات ضدها

الدكتور هاني رسلان
الدكتور هاني رسلان

علق الدكتور هاني رسلان،  مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، على الإعلان الإثيوبي بالملء الثاني للسد، بتأكيده أنه لا بد من صدور قرار من مجلس الأمن يحث إثيوبيا للعودة مرة آخرى إلى التفاوض بشكل قانوني، لأن مصر والسودان هما الدولتين اللاتي يتضرران من ملء سد النهضة كما تريد إثيوبيا.

وأوضح في تصريحات خاصة لـ “الدستور” أن التفاوض لا بد ألا يكون بالصيغة السابقة، ولكن بصيغة معززة ومعدلة، وهي رعاية الاتحاد الإفريقي، رعاية من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ومجلس الأمن.

وشدد على ضرورة وجود إطار زمني لتلك المفاوضات الجديدة لا تتجاوز 6 أشهر، حتى لا تكن المفاوضات بنفس النمط القديم، مشيرًا إلى أن الإجراء الإثيوبي بالإعلان المبكر عن ملء السد هو استباق لاجتماع مجلس الأمن ومحاولة لفرض الأمر الواقعي.

وأضاف: "مافعلته اثيوبيا هو رد فعل من الحكومة الإثيوبية على هزيمتها في تيجراي ومحاولة للمدارة عليها من خلال تصدير أزمة آخرى، ولكن صراع الإثنيات في إثيوبيا أثبت أنه أقوى من كل ما الخلافات الآخرى، مثل اصطناع عدو خارجي مثل مصر أو افتعال أزمات كسد النهضة".

وتابع: "أصبح واضحًا أمام العالم أن حكومة أبي أحمد تصنع تهديدًا للاستقرار الداخلي في إثيوبيا ما يضعها على حافة التفكك، وأصبحت مصدر تهديد خطير للأمن والسلم في الإقليم، وهو سبب أدعى أن مجلس الأمن يقوم بواجباته لأن إثيوبيا أصبحت خارجة عن القانون الدولي بشكل كامل".

واختتم: "إثيوبيا حاليًا تسمى دولة عاصية مهددة للأمن والاستقرار، لأن تصرفها بالإعلان المبكر عن ملء السد، سيجعل مجلس الأمن يتخذ قرار أو إجراء ضدها يلزمها بضرورة الرضوخ لإتفاق عادل وواضح يصب في صالح الجميع".

هاني رسلان إثيوبيا سد النهضه ملأ مياه مصر السودان

رئيس التحرير

وائل لطفي

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