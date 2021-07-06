التصريح بدفن جثة شاب لقي مصرعه غرقا بشاطئ أبو تلات غرب الإسكندرية

قررت نيابة العامرية اول بالإسكندرية، التصريح بدفن جثة شاب لقي مصرعه غرقا بشاطئ مياه أبو تلات بعد توقيع الكشف الطبي عليه لبيان سبب الوفاة، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وسؤال شهود العيان وعمال الشاطئ عن الواقعة.

تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة العامرية أول، يفيد بورود بلاغ بغرق أحد الأشخاص بشاطئ أبو تلات غرب المدينة أثناء نزوله مياه البحر للاستحمام.

على الفور انتقل ضباط مباحث القسم إلى مكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص، تبين غرق المدعو علي محمد حلمي، 18 سنة، ولم يتم انتشال جثته، وبسؤال شهود عيان، قرروا أن الغريق جاء إلى الشاطئ من أجل الاستجمام وأثناء ذلك سحبته الأمواج إلى الداخل ولم يستطع مقاومتها، وفشل محاولات الإنقاذ من المتواجدين على الشاطئ أو عمال الإنقاذ في اخراجه، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

كانت قد قررت نيابة الدخيلة بالاسكندرية، التصريح بدفن جثة شاب لقي مصرعه غرقا بعد نزوله في مياة شاطئ السلام للاستحمام في أول ايام فتح الشواطئ، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وسؤال شهود العيان ومسؤولي الشاطئ عن الحادث.

كانت تمكنت قوات الإنقاذ النهري بالإسكندرية، وعدد من الغواصين المتطوعين، من انتشال جثة غريق شاطئ السلام، بعد ثلاث أيام متتالية من البحث وذلك عقب ظهورها علي مياة البحر، بعد أن جرفه التيار البحر إلى شاطئ النخيل لقربه من شاطئ السلام غرب الإسكندرية.

كما واصلت قوات الإنقاذ النهري وعدد من الغواصين المتطوعين بالإسكندرية، خلال الثلاث أيام الماضية، عملية البحث عن جثة الغريق بشاطئ السلام، والذي يعد أول ضحية بعد فتح الشواطئ مرة أخرى، عندما أقدم مع 4 أشخاص من محافظة طنطا للسباحة داخل شاطئ السلام القريب من شاطئ النخيل، وبسبب التدافع بينهم تسبب في حالة الغرق، إلا أن تمكنوا المنفذين المتواجدين على الشاطئ من إنقاذ 4 أشخاص، بينما اختفى الخامس في المياه، ظلوا في عملية البحث لمدة 3 أيام، حتى تم انتشاله، تم نقله الي المشرحة تحت تصرف النيابة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

وتلقى اللواء محمود ابو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد بورود بلاغ من قوة تأمين الشواطىء، بوقوع حالة غرق لشاب بشاطئ السلام العجمي.

على الفور انتقلت القيادات الأمنية وضباط قسم شرطة الدخيلة، رفقة فريق الإنقاذ النهري ومجموعة من الغطاسين، إلى موقع الشاطئ.

وقيام قوات الإنقاذ النهري بالبحث عن جثته، حيث تبين أنه غرق امس بشاطئ العجمى، بسبب ارتفاع الموج وسرعة الرياح.

وبفحص البيانات تبين أن الجثة لشاب يدعى أحمد من قرية قطور، بمحافظة الغربية، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

كانت قد قررت نيابة العامرية اول بالإسكندرية، التصريح بدفن جثة شاب لقي مصرعه غرقا بشاطئ النخيل عقب تسلله ونزوله فجرا لمياه البحر رغم إغلاقه ومنع النزول فيه، تم انتشاله من مياه البحرء وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وسؤال المسؤولين بالشاطئ عن الواقعة وكيفية نزول المجني عليه رغم غلق الشواطئ.

تلقى اللواء محمود ابو عمره، مدير أمن الإسكندرية إخطارا من قسم شرطة العامرية اول، بورود بلاغ من مسئولي شواطئ العجمي، بنزول احد الاشخاص لمياه الشاطئ، وعقب نزوله أوشك على الغرق وتم انتشاله وهو حي ونقله لاحدي المستشفيات الخاصة بالكيلو 21.

علي الفور انتقل ضباط مباحث القسم الي المستشفى، وبالمعاينة والفحص تبين وفاة المجني عليه محمد حماده، 17 سنة، مقيم بمركز بسيون محافظة الغربية، فور وصوله إلى المستشفى عقب انتشاله من شاطئ النخيل فجر اليوم، وكان بصحبه عدد من أصدقائه الذين تمكنوا من انتشاله بمساعدة آخرين بشاطئ النخيل، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات في الواقعه ومعرفة كيف نزوله مياه البحر اثناء غلق الشاطئ.

كان محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف، قد قرر غلق شاطئ النخيل قبل قرار رئيس الوزراء بغلق الشواطئ بسبب جائحه كورونا المستجد، وذلك بسبب حالة الغرق فيه وغرق 12 دفعه واحده من محافظة البحيرة، وسحب الشاطئ من جمعية 6 أكتوبر التي تدير الشاطئ، وأعاد المحافظ مرة أخرى الشاطئ الي الجمعية قبل عده أشهر، بعد رفع القيمه الإيجارية والاتفاق على عمل أسوار حول الشاطئ للتحكم في عملية الدخول والخروج، بالإضافة إلى تكريك وصيانة الحواجز المانعه للامواج والمتهم الرئيسي في حوادث الفرق بالشاطئ، ولم تتخذ الجمعية اي خطوات بشأن تلك الاتفاقات.

كانت قد قررت نيابة العامرية ثان بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول سقوط تروسيكل بترعة "م منشروع ناصر" بمنطقة العامرية، مما ادي الي غرق 5 عمال وانتقاذ 7 أخرين، وسؤال المصابين عن الواقعة، والتصريح بدفن الجثة بعد تشريحها لبيان سبب الوفاة.

تلقي اللواء محمود أبو عمرة، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة العامرية ثان، يفيد بورود بلاغ بغرق تروسيكل فى ترعة ناصر الكائنة بدائرة القسم، علي الفور انتقل ضباط مباحث القسم وقوات الإنقاذ النهرى رفقة سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.

وبالمعاينة والفحص تبين سقوط تروسيكل يستقله 12 عاملا باليومية بشركة الروضة، جميعهم مقيمين بقرية الجلاء بالعامرية، بترعة ناصر بمنطقة محطة أربعة، ما أدى إلى غرق 5 عمال وإنقاذ 7 آخرين، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة العامرية ثان، واخطرت النيابة التحقيقات.