تكثيف الرقابة على محلات بيع الأسماك واللحوم بأحياء مدينة سفاجا

تابعت هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، الحملة المُشكلة من عدة إدارات شملت كلًا من «الطب البيطري ومكتب العمل، ومكتب التموين والإدارة الصحية»، للمرور على محلات بيع اللحوم والأسماك.

وأكدت المغربي على مواصلة تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على محلات الجزارة وشوادر بيع اللحوم وثلاجات الحفظ ومحلات بيع وتصنيع الأسماك لضبط الأسعار، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومراعاتها للاشتراطات الصحية والبيئية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، مشددًا على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأضافت رئيس المدينة، أن إدارة المجازر بالطب البيطري والتفتيش على اللحوم وأقسام الصحة العامة والتفتيش بالإدارات البيطرية بالاشتراك مع الجهات المعنية (إدارة المتابعة الميدانية– الرقابة التموينية– وإدارة الإنتاج والتعاون- وإدارة البيئة) قامت بشن حملات تفتيشية لضبط سوق اللحوم والأسماك بمختلف الأحياء، تم خلالها المرور على (محل جزارة– ثلاجة حفظ لحوم– مجزر دواجن– محل بيع دواجن– محل بيع أسماك– شادر بيع أسماك– سوبر ماركت– ثلاجة مصنع لتصنيع وبيع اللحوم).

وأشارت المغربي إلى أنه تم سحب عينات لتحديد صلاحية المنتجات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين بالمدينة.

رئيس مدينة سفاجا تبحث 40 شكوى في لقاء المواطنين

وبحثت هدى المغربي، رئيسة مدينة سفاجا، 40 شكوى وطلبًا للمواطنين، خلال اللقاء الذي عقد بديوان الوحدة المحلية، اليوم الثلاثاء، لإيجاد الحلول العاجلة والفورية لشكاوى المواطنين

وبحثت رئيس المدينة في حضور مدير الإدارة القانونية ومهندسي الإدارة الهندسية، عددًا من هذه الشكاوى، وأعطت تعليمات فورية أثناء اللقاء بالخروج لمعاينة بعض الحالات والبت فيها، وتمت إحالة البعض الآخر إلى جهات الاختصاص.

وشددت على مديري الإدارات المحلية والقطاعات الخدمية والتنفيذية، بضرورة التواصل مع المواطنين، خاصة خدمات تخصيص خطوط سيرفيس لمنطقة شارع الاستاد وحي الهدى والعراشي، وتحسين المرافق والخدمات.

وكلفت رئيس المدينة، الإدارات المختصة بعمل معاينة للأسر والحالات التي تحتاج إلى مساعدات مادية وصحية لسرعة تقديم الدعم لهم.

محلات بيع اللحوم

محلات بيع اللحوم

محلات بيع اللحوم

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