الثلاثاء 06 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تكثيف الرقابة على محلات بيع الأسماك واللحوم بأحياء مدينة سفاجا

محلات بيع اللحوم
محلات بيع اللحوم

تابعت هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، الحملة المُشكلة من عدة إدارات شملت كلًا من «الطب البيطري ومكتب العمل، ومكتب التموين والإدارة الصحية»، للمرور على محلات بيع اللحوم والأسماك.

وأكدت المغربي على مواصلة تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على محلات الجزارة وشوادر بيع اللحوم وثلاجات الحفظ ومحلات بيع وتصنيع الأسماك لضبط الأسعار، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومراعاتها للاشتراطات الصحية والبيئية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، مشددًا على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأضافت رئيس المدينة، أن إدارة المجازر بالطب البيطري والتفتيش على اللحوم وأقسام الصحة العامة والتفتيش بالإدارات البيطرية بالاشتراك مع الجهات المعنية (إدارة المتابعة الميدانية– الرقابة التموينية– وإدارة الإنتاج والتعاون- وإدارة البيئة) قامت بشن حملات تفتيشية لضبط سوق اللحوم والأسماك بمختلف الأحياء، تم خلالها المرور على (محل جزارة– ثلاجة حفظ لحوم– مجزر دواجن– محل بيع دواجن– محل بيع أسماك– شادر بيع أسماك– سوبر ماركت– ثلاجة مصنع لتصنيع وبيع اللحوم).

وأشارت المغربي إلى أنه تم سحب عينات لتحديد صلاحية المنتجات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين بالمدينة.

رئيس مدينة سفاجا تبحث 40 شكوى في لقاء المواطنين

وبحثت هدى المغربي، رئيسة مدينة سفاجا، 40 شكوى وطلبًا للمواطنين، خلال اللقاء الذي عقد بديوان الوحدة المحلية، اليوم الثلاثاء، لإيجاد الحلول العاجلة والفورية لشكاوى المواطنين

وبحثت رئيس المدينة في حضور مدير الإدارة القانونية ومهندسي الإدارة الهندسية، عددًا من هذه الشكاوى، وأعطت تعليمات فورية أثناء اللقاء بالخروج لمعاينة بعض الحالات والبت فيها، وتمت إحالة البعض الآخر إلى جهات الاختصاص.

وشددت على مديري الإدارات المحلية والقطاعات الخدمية والتنفيذية، بضرورة التواصل مع المواطنين، خاصة خدمات تخصيص خطوط سيرفيس لمنطقة شارع الاستاد وحي الهدى والعراشي، وتحسين المرافق والخدمات.

وكلفت رئيس المدينة، الإدارات المختصة بعمل معاينة للأسر والحالات التي تحتاج إلى مساعدات مادية وصحية لسرعة تقديم الدعم لهم.

محلات بيع اللحوم
محلات بيع اللحوم
محلات بيع اللحوم
محلات بيع اللحوم
محلات بيع اللحوم
محلات بيع اللحوم
F590370A-DD90-4C47-B432-C8745B2C488D
F590370A-DD90-4C47-B432-C8745B2C488D
D7196D39-C478-4D7F-8BDB-E03809778CB9
D7196D39-C478-4D7F-8BDB-E03809778CB9
A84DF1BD-AD86-433B-8F9E-52B668718DB4
A84DF1BD-AD86-433B-8F9E-52B668718DB4
5102F4D3-1679-49AE-BE55-4BF12479AB88
5102F4D3-1679-49AE-BE55-4BF12479AB88
34D3E90C-55DA-44F0-842A-C0EF044526C7
34D3E90C-55DA-44F0-842A-C0EF044526C7
شكاوى المواطنين حملات تفتيشية رئيس مدينة سفاجا حملات تفتيش الرقابة التموينية إتخاذ الإجراءات القانونية تكثيف الحملات الرقابية الطب البيطري المواطنين الصحة حملات

رئيس التحرير

وائل لطفي

وجهة نظر أخرى

الأكثر قراءة

مصر تدخل موسوعة جينيس بأكبر خزان بترول فى العالم

البرلمان العربي يوجه رسالة عاجلة لمجلس الأمن قبل مناقشة أزمة سد النهضة

رئيس الوزراء: تحويل الأقصر إلى أكبر متحف مفتوح فى العالم

بسبب سيجارة.. نشوب حريق بفندق شهير بكورنيش الإسكندرية

وزير التموين: 39 «شادر خراف» و8 آلاف «عجل» استعدادا لعيد الأضحى

على ذمة التحقيقات.. النيابة العامة تأمر بحبس متهم بهتك عرض طفلة بأوسيم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه [7]

جمال-أسعد

فستان حبيبة والوصاية الدينية

القس. رفعت فكرى

الأصوليون وعقدة الفستان!

د.أحمد الخميسى

واشنطن بين الدب والتنين

ماجد حبته

للإرهابيين الأوروبيين أيضًا حقوق!

محمود خليل

«عريان الشيخة أمونة» يتحول إلى «خزنة مال»

محمد مرعي

حتى لا يعود الإخوان

ماجد حبته

السد الإثيوبى فى مجلس الأمن!

صور

عزاء مدير التصوير رمسيس مرزوق

عثمان الجندى ومحمد حمدى أبرز الحضور.. غياب النجوم عن عزاء رمسيس مرزوق (صور)

أجنحة بلا زوار.. إقبال ضعيف على معرض الكتاب في يومه الرابع (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة في حماية شرطة الاحتلال

بعد تزايد استخدامها ضد مظاهرات الفلسطينيين: ماهي بندقية "الروجر" الإسرائيلية؟

وزير إسرائيلي: نتواصل مع «يونيفيل» لتقديم مساعدات إلى اللبنانيين