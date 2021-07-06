«جنبلاط»: اقترح تأميم قطاع النفط.. ولبنان على بعد أيام من الانفجار الاجتماعي

تقدم رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني النائب ​وليد جنبلاط​، اليوم الثلاثاء، بمقترح يفيد بتأميم قطاع النفط من قبل الدولة.

وقال جنبلاط في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، "في انتظار تشكيل الوزارة وحل معجزة من سيعين الوزيرين والأمر قد يطول، لماذا لا نعتمد في موضوع ​الكهرباء​ الحل الذي اعتمدته ​زحلة​ بعيدا عن أخطبوط وزارة الموارد"، وفقا لما نقله موقع النشرة اللبنانى.

وتابع جنبلاط، أما قطاع النفط الذي يعاني من نفس المرض فإنني أدعو الى تأميمه من قبل الدولة ومحاسبة وتغريم أصحاب الشركات أيا كانوا".

وفى وقت سابق من اليوم الثلاثاء، قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب إن لبنان على مسافة أيام قليلة من الانفجار الاجتماعي، داعيا سفراء دول العالم الموجودين في لبنان إلى نقل الصورة القاتمة على حد وصفه، إلى قيادات دولهم لإنقاذه قبل فوات الأوان، مؤكدا أن العالم لا يستطيع أن يعاقب اللبنانيين من خلال ربط المساعدات بالإصلاحات المتعثرة، مشددًا على أن الاستمرار في هذه السياسة سيؤدي حتمًا إلى انعكاسات خطيرة فتخرج الأمور عن السيطرة.

وأضاف دياب في كلمة له خلال لقائه بعدد من السفراء العرب والأجانب بلبنان اليوم الثلاثاء، أنه مع تعاظم الأزمات والمعاناة، أصبح ربط مساعدة لبنان بتشكيل الحكومة يشكل خطراً على حياة اللبنانيين وعلى الكيان اللبناني، معتبرا أن الضغوط التي تمارس والحصار المطبق على لبنان لا يؤثر على الفاسدين، بل يدفع الشعب اللبناني وحده ثمنا باهظا يهدد حياته ومستقبله كما يهدد لبنان كنموذج ورسالة في العالم – على حد وصفه.

وقال رئيس الحكومة اللبنانى "أنا أدعو العالم لإنقاذ لبنان، وأناشد الأشقاء والأصدقاء أن يقفوا إلى جانب اللبنانيين. وأدعو لعدم محاسبة الشعب اللبناني على ارتكابات الفاسدين.