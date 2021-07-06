«الحريرى» يستقبل السفير المصرى فى لبنان لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين

‏استقبل رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري، عصر اليوم الثلاثاء، في بيت الوسط، السفير المصري في لبنان ياسر علوي، وذلك بحضور المستشار باسم الشاب.

ووفقًا لما ذكره الحريري، في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التدوينات "تويتر"، عرض الجانبان آخر التطورات والمستجدات السياسية في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين.

‎وفي وقتٍ سابق من يوليو الجاري، بحث سفير مصر في لبنان الدكتور ياسر علوي، الأوضاع في لبنان مع فؤاد السنيورة رئيس وزراء لبنان الأسبق، وذلك خلال لقائهما الخميس الماضي، بالعاصمة اللبنانية بيروت.

وتناول الاجتماع استعراض الأوضاع في لبنان من مختلف جوانبها، إضافة إلى العلاقات الثنائية بين البلدين.

وكان السفير المصري قد عقد سلسلة من اللقاءات مع عدد من السياسيين في لبنان على مدار الأسابيع الماضية، لبحث تطورات الأوضاع في البلاد والعلاقات بين مصر ولبنان.

زيارة مصرية إلى لبنان

وفي السابع من أبريل الماضي، أجرى وزير الخارجية سامح شكري، زيارة رسمية إلى العاصمة اللبنانية بيروت، تستهدف التأكيد على دعم مصر المتواصل للُبنان وشعبه الشقيق.

وعقد شكري، خلال الزيارة، سلسلة من اللقاءات مع عدد من كبار المسئولين اللبنانيين، من بينهم الرئيس اللبناني ميشال عون، ورئيس مجلس النواب اللبناني نبيه البري، ‏ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي، ‎وليد جنبلاط، ورئيس حزب الكتائب اللبنانية، ‎سامي الجميل، ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري.

و‏خلال وجوده في ‎بيروت، أجرى وزير الخارجية ‎سامح شكري اتصالًا هاتفيًا مع ‎سمير جعجع، رئيس حزب القوات اللبنانية، للتأكيد على الموقف المصري الداعم لُلبنان ومساندة مصر للجهود المبذولة للتغلب على أزمته الراهنة.

وأكد وزير الخارجية حرص مصر القوي على أمن واستقرار لبنان، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يقتضي بالضرورة إنهاء حالة الجمود السياسي الراهنة عبر الإسراع في تشكيل حكومة إنقاذ من أهل الاختصاص والكفاءة، بما يحقق مصالح الشعب اللبناني الشقيق.