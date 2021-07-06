أمريكا وإيطاليا وفرنسا يدعمون منتدى غاز شرق المتوسط بقيادة مصر

أكد جلبرتو ديالوس، مستشار وزير الخارجية الإيطالي، في كلمته خلال انعقاد أعمال الاجتماع الوزاري الخامس لمنتدى غاز شرق المتوسط والذى تستضيفه مصر افتراضياً عبر تقنية الفيديو كونفرانس، على تواجد بلاده ضمن الدول المؤسسة للمنتدى وملتزمة برؤيته ودوره في استقرار منطقة شرق المتوسط ودعم التعاون المشترك بين دول المنطقة، مشيدًا بما تحقق من إنجازات حتى الآن من خلال مجموعات العمل واللجان والاهتمام بإطلاق الموقع الإلكتروني للمنتدى.

دعم الولايات المتحدة لأهداف المنتدى ودوره في تحقيق أمن الطاقة

وأكدت القائمة بأعمال مساعد وزير الطاقة الأمريكي بيث أورباناس، دعم الولايات المتحدة لأهداف المنتدى ودوره في تحقيق أمن الطاقة ودعم سياسات البيئة والمناخ ، مشيرة إلى أن رؤى وأهداف المنتدى في هذا المجال تتوافق مع رؤية الرئيس بايدن والتوجهات العالمية لتعزيز استخدام الطاقات النظيفة ودعم استقرار المنطقة والتحول لاقتصاد خالى من الكربون إقليمياً وعالمياً.

وأشادت بجهود المنتدى في مجال الاستدامة من خلال الدراسات الهادفة لخفض الانبعاثات واستخدام الغاز المسال كوقود للسفن.

وأكدت أن الولايات المتحدة تقدم كافة خبراتها وأن وجود كبرى الشركات الأمريكية في مجال الطاقة بالمنطقة مثل شيفرون واكسون موبيل وأباتشي يعزز فرص التعاون في تحقيق أهداف المنتدى وتنمية مواردها الطبيعية .

فرنسا تثمن جهود الدول الأعضاء خاصة مصر صاحبة المبادرة

ومن جانبه أوضح جان باتيست لوموان وزير الدولة الفرنسي للشئون الأوروبية والخارجية، أن إنشاء المنتدى إنجاز كبير وتم في وقت قصير رغم جائحة فيروس كورونا، مثمناً جهود الدول الأعضاء خاصة مصر صاحبة المبادرة لإنشاء هذا المنتدى المتميز، مشيد بدعم الدول الأعضاء لانضمام فرنسا للمنتدى كعضو دائم مما يدعم التعاون الإقليمي في صناعة الغاز ويحقق المنفعة للجميع ، كما رحب بانضمام الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي للمنتدى كمراقب نظراً لأهمية دورهما في تعزيز دور المنتدى.

فلسطين تشكر دعم الرئيس السيسي للمنتدى

وشكر محمد مصطفى ومستشار الرئيس الفلسطيني للشئون الاقتصادية نيابة عن الرئيس الفلسطيني دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي للمنتدى والأعمال التي قام بها المنتدى، مشيراً إلى أن طلب الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي الانضمام للمنتدى بصفة مراقب شهادة على نجاح وأهمية المنظمة على المستوى العالمي.

وأضاف أن التعاون يجب أن يكون قائماً على المنفعة المشتركة والعدالة مثمناً الجهود المصرية بقيادة وزير البترول المهندس طارق الملا للمساهمة في انتفاع فلسطين من مواردها الطبيعية من الغاز في الحقل البحري قبالة سواحل غزة.