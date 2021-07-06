«الصحة»: الانتهاء من تطعيم 5 ملايين مواطن بلقاح كورونا

كشفت مصادر بوزارة الصحة والسكان عن الانتهاء من تطعيم 5 ملايين مواطن بلقاح فيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال مراكز تطعيم لقاح فيروس كورونا في الجمهورية.

وأوضحت، لـ"الدستور"، أنه لم يتم رصد أي أعراض جانبية غير متوقعة على متلقى لقاح فيروس كورونا بعد تناول أي لقاح من اللقاحات التي وردت إلى مصر على مدار الأشهر الماضية.

وأكدت أن هناك إقبالاً من المواطنين للتسجيل على الموقع الإلكتروني للوزارة للحصول على لقاحات فيروس كورونا، مشيرة إلى زيادة مراكز تلقى لقاح كورونا بكافة المحافظات تسهيلاً على المواطنين.

وأشارت إلى استقبال 10 ملايين جرعة من لقاح كورونا حتى الآن ضمت جرعات من لقاحات أسترازينيكا وسينوفاك وسينوفارم وسبوتنيك.

وكانت وزارة الصحة والسكان قد أعلنت أن لقاح فيروس كورونا آمن وفعّال ويحفز جهاز المناعة على تكوين أجسام مضادة لحماية الجسم من الإصابة بالفيروس في المستقبل.

وأكدت أن لقاحات فيروس كورونا المتوفرة فى مصر أثبتت فعاليتها ومأمونيتها من خلال الدراسات التى أجريت عليها، وتم تسجيلها بهيئة الدواء المصرية.

وأشارت وزارة الصحة إلى أنه لحجز اللقاح يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.egcovac.mohp.gov.eg، أو التوجه لأقرب وحدة صحية "للمواطنين الذي يواجهون صعوبة في التسجيل إلكترونيًا"، وللاستفسار يجب الاتصال على الخط الساخن: ١٥٣٣٥.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.