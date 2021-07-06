وزيرة التخطيط: معدلات البطالة فى مصر انخفضت لـ7.5%

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن معدلات البطالة في مصر حاليا بلغت 7.5% وهي معدلات مقبولة وفقا للجائحة، كما أن لدينا معدل استقرار في مستوى الأسعار، فهذه النسب هي الاقتصاد الحقيقي للدولة.

وأضافت، خلال كلمتها بندوة بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أنه لأول مرة تنخفض مؤشرات الفقر منذ 1999، فالعام الماضي مع حجم تدخلات الدولة انخفض المؤشر قرابة 3 نقاط بالرغم من الزيادة السكانية التي تزيد على 2.5 مليون مواطن تقريبا سنويا.

وتابعت: "أطلقنا مبادرة حياة كريمة للريف المصري، فهي مبادرة تاريخية ستكتب في نماذج التنمية الاقتصادية، لأن 7.5 مليون مواطن سيستفيد من هذه المبادرة من خلال مدارس وخدمات اجتماعية وسكن أسرة وكل هذا في فترة قياسية، فسنتكلم عن حجم كبير لتعبئة الموارد".

وأشارت: أما فيما يتصل بمشروع تنمية الأسرة، فنحن نزيد 2.5 مليون مواطن كل سنة، فيجب أن يكون لدينا ضبط للنمو السكاني وهو ما أخذته الدولة على عاتقها كأحد المشروعات القومية المهمة.

وأكدت أن مصر سوق كبيرة وبها حجم شباب كبير جدا، فكان لا بد من هذا التطوير، بالإضافة إلى إنشاء الأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب على القيادة، فاليوم ندرب الشباب ونمكنهم، فلدينا وزراء ونواب محافظين من الشباب، وهو أمر أحدث قدرا كبيرا من الانعكاس الإيجابي على الشباب.

وينظم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، اليوم الثلاثاء، ندوة بعنوان «٣٠ يونيو واستشراقة الجمهورية الجديدة»، وذلك بمقر المجلس بماسبيرو.

حضر الندوة، د. محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ود.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ود.أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ود. نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وكبار الإعلاميين والصحفيين، وعدد من أعضاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

كما حضر الندوة الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير بمؤسسة "الدستور"، والكاتب الصحفي وائل لطفي، رئيس تحرير جريدة "الدستور"، وعدد كبير من القيادات الصحفية والإعلامية.