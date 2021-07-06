زعيم الاغلبية يهنئ رئيس مجلس الشيوخ بمناسبة انتهاء دور الانعقاد الأول

تقدم المهندس أشرف رشاد الشريف زعيم الأغلبية بمجلس النواب، بتحية شكر وتقدير إلى المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، بمناسبة ختام دور الانعقاد الأول بالفصل التشريعي الأول بمجلس الشيوخ.

وقال زعيم الأغلبية، في برقية تهنئة قدمها لمجلس الشيوخ: "نعتز بما قدمه رئيس مجلس الشيوخ من جهد وعطاء وحكمة بالغة، وحنكة سياسية عظيمة في إدارة الجلسات؛ وذلك في تجربة هي الأهم في تاريخ الحياة النيابية المصرية، والأصعب في ظل التحديات الراهنة المحيطة بوطننا"

كما أهنئ الأعضاء، وهيئة حزب مستقبل وطن البرلمانية، على تعظيم دور مجلسهم في دعم القيادة السياسية وتحقيق تطلعات المصريين، وتمثيلهم خط دفاع جديد عن مقدرات الوطن ومؤسساته.

وتابع: "لقد قدم أعضاء مجلس الشيوخ دور انعقاد أول حيوي مليء بالتحدي والجهد، وإرساء قواعد الديمقراطية؛ فأنجزوا العديد من التشريعات الهامة، وأدوا دورهم على أكمل وجه، وانحازوا لنبض الشارع وكانوا على قدر ثقته".

وكان قد أعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، انتهاء دور الانعقاد الاول لمجلس الشيوخ.

وتعد هذه الجلسة الختامية لدور الانعقاد الأول لمجلس الشيوخ، هى الجلسة الـ 24 منذ انعقاد المجلس، في أكتوبر الماضي.

وأشاد وزير شئون المجالس النيابية المستشار علاء الدين فؤاد، بدور مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الأول، مثمنا التعاون الوثيق بين الحكومة والمجلس من أجل الصالح العام .

جاء ذلك في كلمة خلال الجلسة العامة بمناسبة انتهاء دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الأول.

وقال المستشار فؤاد، إن المجلس قام بجهود حثيثة مقدرة للقيام بدوره الذي أوكله له الدستور استجابة للإرادة الشعبية في مرحلة بالغة الأهمية وشديدة الحساسية من تاريخ هذا الوطن الغالي وتاريخ شعبه الأبي العظيم.