ماذا قال وزراء الطاقة في الاجتماع الخامس لمنتدى غاز شرق المتوسط؟

أكدت وزيرة الطاقة القبرصية ناتاسا بيلديس، في كلمتها خلال انعقاد أعمال الاجتماع الوزاري الخامس لمنتدى غاز شرق المتوسط والذى تستضيفه مصر افتراضياً عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، استمرار بلادها في أداء دورها على المستوى الإقليمي لدعم أعمال المنتدى الهادف لتحقيق السلام والتعاون.

وأشارت إلى أن الدعوة موجهة للدول المجاورة التي تتشارك في نفس الأهداف للانضمام للمنتدى وكذلك أي دولة أو منظمة لديها نفس الرؤى لتنضم كمراقب بما يوسع نطاق التعاون في هذا المنتدى، موضحة أن هذا المنتدى يمنح الفرصة لكل أعضائه في التعاون والتكامل سوياَ بعيداً عن أي خلافات.

وأضافت أن التطور الذى يشهده هذا المنتدى يؤكد على قدرته في إنشاء سوق غاز إقليمي ناجح حيث أن الغاز الطبيعي مصدر نظيف وجيد يواكب القوانين والتوجهات العالمية للتوسع في استخدام الطاقة النظيفة، معربة عن تقدير بلادها لجهود مصر في تنظيم وقيادة هذا المنتدى ودعم التعاون في مجال الطاقة في منطقة شرق المتوسط، كما أعربت عن سعادتها بإطلاق المنصة الإلكترونية الرسمية للمنتدى .

ولفتت إلى أهمية انضمام دول ومنظمات دولية كبرى بصفة مراقب إلى عضوية المنتدى كالولايات المتحدة والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي للاستفادة من التجارب والخبرات والدعم الكبير وبما يساعد على التوسع في أعمال المنتدى، مؤكدة على ضرورة الاهتمام بمبادرة استخدام الغاز المسال كوقود للسفن ، والاهتمام بدراسة التغيير في ديناميكيات السوق العالمية ، معرباً عن تقديره لجهود الأمانة العامة للمنتدى وما أنجزته خلال الفترة القصيرة الماضية .

ومن جانبها أشارت هالة الزواتي وزيرة الطاقة الأردنية، إلى أهمية عقد الاجتماع رغم أزمة فيروس كورونا مما يؤكد على نجاح وتحقيق أهداف المنتدى على أرض الواقع ، مشيرة إلى أن انضمام مراقبين مثل الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي يدل على أهمية المنتدى عالمياً ، وأعربت عن سعادتها لإطلاق الموقع الرسمي للمنتدى كمنصة الكترونية تعرض أنشطة المنتدى ، وكذلك التطلع إلى التعرف على نتائج دراسة توازن العرض والطلب في سوق الغاز ، موجهة الشكر للجميع على نجاح هذا المنتدى ولمصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على توفير كل الدعم للمنتدى .

وأكدت كارين الحرار وزيرة الطاقة الإسرائيلية، على أهمية أهداف المنتدى في تدعيم العلاقات الإقليمية والاستفادة من الثروات الطبيعية في تحقيق الاستقرار والازدهار بالمنطقة واستغلالها بما يحقق رفاهية الشعوب، والتزامها بالعمل على دفع مبادرات التعاون الإقليمي والتنوع في مصادر الطاقة واستخدام الغاز الطبيعي كوقود نظيف وأقل تكلفة.