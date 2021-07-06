الثلاثاء 06 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

وزير الرياضة: نعمل على تحسين قدرة مصر على استضافة البطولات الدولية

جانب من الندوة
جانب من الندوة

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن دور الوزارة التنموي مرتبط بتحركات الدولة، ولدينا رؤية مرتبطة بأهداف الدولة الاستراتيجية.

 

ونوه: فرحنا بمفهوم الجمهورية الجديدة، الذي أطلقه الرئيس، خاصة مع ما يتضمنه من انتصار بالانجازات خلال الفترة الماضية

 

وأضاف: قطاع الشباب بالوزارة عمل مع برنامج العمل الحكومي بهدف دعم المواطن وحماية الأمن القومي، ونركز كذلك على اهداف التنمية المستدامة ومنها الصحة والتعليم والمساواة بين الجنسين


واستعرض الأهداف الإستراتيجية التي تعمل عليها الوزارة، ومنها تحسين النمط الصحي للمواطن، وتنمية الوعي الثقافي والعلمي، وتعزيز مشاركة مصر في البطولات وتحسين قدرة مصر على استضافة الأحداث والبطولات العالمية، والتشجيع على العمل التطوعي.


وكشف: 16 مليار حجم الاستثمارات والإنشاءات التي قامت بها الوزارة، ونعمل على بث روح الانتماء والولاء، ونظمنا حوالي 5 آلاف برنامج شبابي.


وقال الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، إنه عندما خرح الشعب المصري بكل طوائفة في 30 يونيو، فقد خرج ليخلص البلاد من الإخوان، وكان يهدف أيضا إلى التطلع للمستقبل وان يسترجع امجاد الوطن.

 

وأضاف: كان الناس يبحثون عن المنقذ، وشاءت الأقدار ان يكون الرئيس السيسي هو المنقذ، واتحدت إرادة الشعب مع الرئيس في استعادة الوطن.

 

وعلق: كنا ننام على أصوات الخوف ونستيقظ على الدم، وكان يحكمنا جماعة تعلو بالوقوف فوق الدماء وليس ببناء الخير، وقد أرادت استباحة دم المصريين والتفريط في التراب الوطني وتسببت في العديد من الأزمات، ولو استمرت لاستحال توفير الخبز للشعب.

 

ونوه: لم يكن الخروج لخلع الجماعة فقط ولكن لاستعادة الدولة الوطنية القوية وحماية شعبها، وكذلك لتفويض الرئيس في أن يبني الدولة الحديثة.

 

وتابع: تحيا مصر تعني البناء وليس الهدم، ومصر الجديدة تخلق توازن بين التنمية الاقتصادية والتنمية الإنسانية.

 

وكشف عن إطلاق مبادرة بعنوان 30 يونيو والجمهورية الحديثة، وسوف تستمر فعالياتها خلال الشهور القادمة.

 

وينظم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، اليوم الثلاثاء ندوة بعنوان «٣٠ يونيو واستشراقة الجمهورية الجديدة»، وذلك بمقر المجلس بماسبيرو.

 

حضر الندوة، د. محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ود.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ود.أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ود. نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي وكبار الإعلاميين والصحفيين، وعدد من أعضاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

 

حضر الندوة الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير بمؤسسة “الدستور”، والكاتب الصحفي وائل لطفي، رئيس تحرير جريدة “الدستور”، وعدد كبير من القيادات الصحفية والإعلامية.

30 يونيو وزير الشباب والرياضة محمد الباز محمد مختار جمعة التنمية المستدامة كرم جبر أشرف صبحي مختار جمعة الدولة الحديثة الشعب المصري

رئيس التحرير

وائل لطفي

وجهة نظر أخرى

الأكثر قراءة

مصر تدخل موسوعة جينيس بأكبر خزان بترول فى العالم

البرلمان العربي يوجه رسالة عاجلة لمجلس الأمن قبل مناقشة أزمة سد النهضة

رئيس الوزراء: تحويل الأقصر إلى أكبر متحف مفتوح فى العالم

بسبب سيجارة.. نشوب حريق بفندق شهير بكورنيش الإسكندرية

وزير التموين: 39 «شادر خراف» و8 آلاف «عجل» استعدادا لعيد الأضحى

على ذمة التحقيقات.. النيابة العامة تأمر بحبس متهم بهتك عرض طفلة بأوسيم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه [7]

جمال-أسعد

فستان حبيبة والوصاية الدينية

القس. رفعت فكرى

الأصوليون وعقدة الفستان!

د.أحمد الخميسى

واشنطن بين الدب والتنين

ماجد حبته

للإرهابيين الأوروبيين أيضًا حقوق!

محمود خليل

«عريان الشيخة أمونة» يتحول إلى «خزنة مال»

محمد مرعي

حتى لا يعود الإخوان

ماجد حبته

السد الإثيوبى فى مجلس الأمن!

صور

عزاء مدير التصوير رمسيس مرزوق

عثمان الجندى ومحمد حمدى أبرز الحضور.. غياب النجوم عن عزاء رمسيس مرزوق (صور)

أجنحة بلا زوار.. إقبال ضعيف على معرض الكتاب في يومه الرابع (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة في حماية شرطة الاحتلال

بعد تزايد استخدامها ضد مظاهرات الفلسطينيين: ماهي بندقية "الروجر" الإسرائيلية؟

وزير إسرائيلي: نتواصل مع «يونيفيل» لتقديم مساعدات إلى اللبنانيين