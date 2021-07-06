وزير الرياضة: نعمل على تحسين قدرة مصر على استضافة البطولات الدولية

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن دور الوزارة التنموي مرتبط بتحركات الدولة، ولدينا رؤية مرتبطة بأهداف الدولة الاستراتيجية.

ونوه: فرحنا بمفهوم الجمهورية الجديدة، الذي أطلقه الرئيس، خاصة مع ما يتضمنه من انتصار بالانجازات خلال الفترة الماضية

وأضاف: قطاع الشباب بالوزارة عمل مع برنامج العمل الحكومي بهدف دعم المواطن وحماية الأمن القومي، ونركز كذلك على اهداف التنمية المستدامة ومنها الصحة والتعليم والمساواة بين الجنسين



واستعرض الأهداف الإستراتيجية التي تعمل عليها الوزارة، ومنها تحسين النمط الصحي للمواطن، وتنمية الوعي الثقافي والعلمي، وتعزيز مشاركة مصر في البطولات وتحسين قدرة مصر على استضافة الأحداث والبطولات العالمية، والتشجيع على العمل التطوعي.



وكشف: 16 مليار حجم الاستثمارات والإنشاءات التي قامت بها الوزارة، ونعمل على بث روح الانتماء والولاء، ونظمنا حوالي 5 آلاف برنامج شبابي.



وقال الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، إنه عندما خرح الشعب المصري بكل طوائفة في 30 يونيو، فقد خرج ليخلص البلاد من الإخوان، وكان يهدف أيضا إلى التطلع للمستقبل وان يسترجع امجاد الوطن.

وأضاف: كان الناس يبحثون عن المنقذ، وشاءت الأقدار ان يكون الرئيس السيسي هو المنقذ، واتحدت إرادة الشعب مع الرئيس في استعادة الوطن.

وعلق: كنا ننام على أصوات الخوف ونستيقظ على الدم، وكان يحكمنا جماعة تعلو بالوقوف فوق الدماء وليس ببناء الخير، وقد أرادت استباحة دم المصريين والتفريط في التراب الوطني وتسببت في العديد من الأزمات، ولو استمرت لاستحال توفير الخبز للشعب.

ونوه: لم يكن الخروج لخلع الجماعة فقط ولكن لاستعادة الدولة الوطنية القوية وحماية شعبها، وكذلك لتفويض الرئيس في أن يبني الدولة الحديثة.

وتابع: تحيا مصر تعني البناء وليس الهدم، ومصر الجديدة تخلق توازن بين التنمية الاقتصادية والتنمية الإنسانية.

وكشف عن إطلاق مبادرة بعنوان 30 يونيو والجمهورية الحديثة، وسوف تستمر فعالياتها خلال الشهور القادمة.

وينظم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، اليوم الثلاثاء ندوة بعنوان «٣٠ يونيو واستشراقة الجمهورية الجديدة»، وذلك بمقر المجلس بماسبيرو.

حضر الندوة، د. محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ود.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ود.أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ود. نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي وكبار الإعلاميين والصحفيين، وعدد من أعضاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

حضر الندوة الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير بمؤسسة “الدستور”، والكاتب الصحفي وائل لطفي، رئيس تحرير جريدة “الدستور”، وعدد كبير من القيادات الصحفية والإعلامية.