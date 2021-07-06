محكمة القضاء الإداري تؤجل دعوى اعتماد رئيس حزب شباب مصر لـ 22 أغسطس

أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدعوى المقامة من سيد محمد نور الدين، والتي يطالب فيها بإلزام لجنة شؤون الأحزاب باعتماده رئيسا لحزب شباب مصر وإعادة انتخابه لجلسة 22 أغسطس المقبل، واختصمت الدعوى التي حملت رقم 55505 لسنة 75 قضائية، رئيس لجنة شئون الأحزاب.

وذكرت الدعوى أن قرار لجنة شؤون الأحزاب ، وعدم اعتماده رئيسًا لحزب شباب مصر مخالف للقانون والدستور.

- محكمة القضاء الإداري

محكمة القضاء الإداري المصرية هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري. تختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية. ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة. يجوز الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري أو من المحاكم التأديبية. أما الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري في الطعون المقامة أمامها في أحكام المحاكم الإدارية فلا يجوز الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا إلا من رئيس هيئة مفوضي الدولة.

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