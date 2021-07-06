الأربعاء 07 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

قصة طالبة بالإعدادية في البحيرة قدمت تظلم وحصلت على 23 درجة

امتحانات طلاب
امتحانات طلاب

أثارت الطالبة منة محمد ابراهيم، طالبة بالصف الثالث الاعدادي بمحافظة البحيرة، الجدل على السوشيال ميديا، وهي طالبة قامت بتقديم تظلم في الشهادة الاعدادية وحصلت على ٥٩ من ٦٠ في مادة اللغة الانجليزية بدلا من ٣٦ من ٦٠ درجة.

يقول أحد أولياء الامور وهو أحمد ابراهيم الرفاعي، الذي أثار الموضوع علي السوشيال ميديا، إن طالب الشهادة الاعدادية الذي لا يقوم بتقديم تظلم سوف يندم كثيرًا، مشيرا إلى أن الطالبة منة فؤجئت بحصولها على ٣٦ درجة من ٦٠ درجة بمادة اللغة الانجليزية ومجموعها الاجمالي ٢٥١ ونصف من ٢٨٠ درجة وعندما قامت بتقديم التظلم وجدت أن تصحيح مادة اللغة الانجليزية خطأ لتحصل بعد التظلم علي ٥٩ درجة من ٦٠ درجة في اللغة الانجليزية ويصبح مجموعها النهائي ٢٧٤.٥ من ٢٨٠درجة ومن الوارد أن تكون من المتفوقين.

وطالب مديرية تعليم البحيرة بالاعتذار للفتاة وأسرتها بالإضافة إلى أنه لابد وأن يتم إعادة النظر في أسلوب التصحيح بكنترولات الإعدادية مستقبلا، مشيرا إلى أنه من الممكن أن يكون هناك طلاب كثيرين متضررين ولكنهم لم يقوموا بعمل تظلم وقد ساءت نفسيتهم بسبب سوء إدارة كنترول التصحيح في الشهادة الإعدادية.

 

تواصلت “الدستور” مع الطالبة منه التي رفضت تماما التصريح بأي شيء قائلة: "الحمد لله حقي رجعلي ومش عايزة أكثر من كدة واكتفيت بالشهادة ورجوع حقي".

وأضافت منة:" لم أحدد حتى الآن موقفي من الالتحاق بالثانوية العامة أم مدارس التعليم الفني الجديدة وسوف أقرر ذلك خلال أيام".

956FBCD5-29DC-4C0F-83DC-92AD87010B80
956FBCD5-29DC-4C0F-83DC-92AD87010B80
0B0C2B82-182C-43AA-AD61-2F0627BD10D6
0B0C2B82-182C-43AA-AD61-2F0627BD10D6
39092325-136F-4DB1-B153-F44CE3B29577
39092325-136F-4DB1-B153-F44CE3B29577
طلاب البحيرة طالب مركز سرت محمد ابراهيم موقف بعد الفن جمال خلال على شهادة محمد عمل محافظة البحيرة الصف الثالث الاعدادي اللغة الإنجليزية

رئيس التحرير

وائل لطفي

وجهة نظر أخرى

الأكثر قراءة

السعودية تؤكد دعمها لمصر والسودان فى المحافظة على حقوقهما المائية

السيسي يعين حسين مصطفى فتحي رئيسا لهيئة قضايا الدولة

الأمم المتحدة ترفض أى إجراء أحادى بشأن سد النهضة وتدعو لاستمرار التفاوض

الباز: إثيوبيا دولة مارقة وتحاول الوصول بالصراع إلى السقف

مصر تدخل موسوعة جينيس بأكبر خزان بترول فى العالم

محمد الباز يكتب: لعنة التوريث تهدم حزب الحركة الوطنية على رأس رئيسه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

الكلام في الممنوع!

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

المال العام .. ورؤوس حان قطافها!

إبراهيم داود

عطايا بيرم التونسى

ماجد حبته

غباء إثيوبى غير مفاجئ

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه [7]

جمال-أسعد

فستان حبيبة والوصاية الدينية

القس. رفعت فكرى

الأصوليون وعقدة الفستان!

د.أحمد الخميسى

واشنطن بين الدب والتنين

صور

عزاء مدير التصوير رمسيس مرزوق

عثمان الجندى ومحمد حمدى أبرز الحضور.. غياب النجوم عن عزاء رمسيس مرزوق (صور)

أجنحة بلا زوار.. إقبال ضعيف على معرض الكتاب في يومه الرابع (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة في حماية شرطة الاحتلال

بعد تزايد استخدامها ضد مظاهرات الفلسطينيين: ماهي بندقية "الروجر" الإسرائيلية؟

وزير إسرائيلي: نتواصل مع «يونيفيل» لتقديم مساعدات إلى اللبنانيين