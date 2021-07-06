قصة طالبة بالإعدادية في البحيرة قدمت تظلم وحصلت على 23 درجة

أثارت الطالبة منة محمد ابراهيم، طالبة بالصف الثالث الاعدادي بمحافظة البحيرة، الجدل على السوشيال ميديا، وهي طالبة قامت بتقديم تظلم في الشهادة الاعدادية وحصلت على ٥٩ من ٦٠ في مادة اللغة الانجليزية بدلا من ٣٦ من ٦٠ درجة.

يقول أحد أولياء الامور وهو أحمد ابراهيم الرفاعي، الذي أثار الموضوع علي السوشيال ميديا، إن طالب الشهادة الاعدادية الذي لا يقوم بتقديم تظلم سوف يندم كثيرًا، مشيرا إلى أن الطالبة منة فؤجئت بحصولها على ٣٦ درجة من ٦٠ درجة بمادة اللغة الانجليزية ومجموعها الاجمالي ٢٥١ ونصف من ٢٨٠ درجة وعندما قامت بتقديم التظلم وجدت أن تصحيح مادة اللغة الانجليزية خطأ لتحصل بعد التظلم علي ٥٩ درجة من ٦٠ درجة في اللغة الانجليزية ويصبح مجموعها النهائي ٢٧٤.٥ من ٢٨٠درجة ومن الوارد أن تكون من المتفوقين.

وطالب مديرية تعليم البحيرة بالاعتذار للفتاة وأسرتها بالإضافة إلى أنه لابد وأن يتم إعادة النظر في أسلوب التصحيح بكنترولات الإعدادية مستقبلا، مشيرا إلى أنه من الممكن أن يكون هناك طلاب كثيرين متضررين ولكنهم لم يقوموا بعمل تظلم وقد ساءت نفسيتهم بسبب سوء إدارة كنترول التصحيح في الشهادة الإعدادية.

تواصلت “الدستور” مع الطالبة منه التي رفضت تماما التصريح بأي شيء قائلة: "الحمد لله حقي رجعلي ومش عايزة أكثر من كدة واكتفيت بالشهادة ورجوع حقي".

وأضافت منة:" لم أحدد حتى الآن موقفي من الالتحاق بالثانوية العامة أم مدارس التعليم الفني الجديدة وسوف أقرر ذلك خلال أيام".

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