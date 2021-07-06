«الزراعة» تستعد لعيد الأضحى بتوفير جميع أصناف الخضروات في الأسواق

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في الإدارة المركزية للبساتين والحاصلات الزراعية عن استعدادها لعيد الأضحى بتوفير الخضروات والأصناف المتنوعة.

وقال تقرير إدارة الخضر بالإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة، إن هناك لجان متابعة يومية على زراعات الخضر الصيفى لزيادة الإنتاج والمعروض بالأسواق خاصة الخضروات التي يتم طرحها حاليا كسلع استهلاكية يومية أساسية بأجمالى مساحات بلغت 856 ألف و782 فدان، ومن الخضروات الصيفى التى يتم طرحها لأكثر من ١٥ نوع منها “البطاطس الصيفى فى مساحات 174 ألف فدان بمتوسط إنتاج 16 طن للفدان، من محافظات التركيز الوادى الجدد المنيا، الشرقية، الغربية، الدقهلية، النوبارية، البحيرة.

وأضاف التقرير، أنه من بين الخضروات الصيفى المطروحة حاليا بالأسواق وخلال أيام العيد، الطماطم في مساحات 207 ألف فدان متوسط انتاج للفدان بمتوسط انتاج 15 طن للفدان بمحافظات تركيز الإنتاج، الشرقية، النوبارية، والبحيرة الإسكندرية، وقنا، الكوسة 18 لف 670، والباذنجان 49 ألف 665 فدان، والفاصوليا الخضراء 59 الف 631، ولوبيا 606 فدان، الكرنب صيفى 6782 فدان البحيرة، قرنبيط 30 فدان، والبطيخ 59 ألف 552 فدان، والكنتالوب 33 ألف فدان، والبامية 8225 فدان والملوخية 8500 فدان، والخيار المكشوف 31 ألف و400 فدان ، والفلفل 47 ألف فدان، بصل 363 ألف فدان بصل اخضر، الخس 811 فدان، الشمام 7600 محافظات النوبارية والإسماعلية والإسكندرية، كسبرة 11 الف 387 فدان.

وأوضح التقرير، أن هناك لجان مكثفة تعمل على دوريا بالمرور على جميع السلع الأساسية من الخضروات بجميع المحافظات لتقديم جميع الارشادات والتوصيات الفنية للمزارعين، خاصة على المساحات المنزرعة من عدة أصناف من الخضراوات، متابعا أن هناك غرف عمليات لتلقى شكاوى المزارعين، فى حالة وجود شكوى حيث تتوجه اللجان على الفور لحل المشكلة وتقديم كل الدعم للمزارعين، ومتابعة لجميع أنواع الخضر من خلال المرور الحقلى بالغيطان ،والتعريف بأهم الممارسات الجيدة لمتابعة المحصول ومواجهة المناخ المتغير ،لزيادة الإنتاج وتغطية احتياجات السوق المحلى.