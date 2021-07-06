يصيب جميع الفئات العمرية.. كل ما تريد معرفته عن التهاب المفاصل الصدفي

التهاب المفاصل هو حالة مرضية تصيب الأشخاص من مختلف الفئات العمرية، صغارًا وكبارًا، هذا ما أكدته جمعية التهاب المفاصل الكندية، وقالت إنه مقابل كل خمسة أشخاص، يعاني ثلاثة منهم من التهاب المفاصل وتقل أعمارهم عن 65 عامًا.

كما يوجد أكثر من 100 نوع مختلف من التهاب المفاصل، تتراوح من خفيفة إلى شديدة جدًا، وفقًا لما ذكره موقع "healthybuilderz" الطبي.

التهاب المفاصل الصدفي

نوع من الالتهابات التي تصيب الأشخاص الذين يعانون بالفعل من الصدفية، وهو اضطراب جلدي يظهر على شكل بقع حمراء ذات قشور فضية تظهر عادة على المرفقين، والركبتين، وفروة الرأس، وباطن القدمين، والجذع. وفي بعض الحالات يتم تشخيص هؤلاء الأشخاص لاحقًا بالتهاب المفاصل الصدفي على الرغم من وجود أوقات يحدث فيها التهاب المفاصل قبل ظهور الآفات على الجلد.

أسباب التهاب المفاصل الصدفي وعوامل الخطر

يحدث التهاب المفاصل الصدفي، مثل الأنواع الأخرى من التهاب المفاصل، فعندما تتعرض خلايا الجسم السليمة للهجوم من قبل جهاز المناعة في الجسم، فهذا يسبب التهاب المفاصل وزيادة في إنتاج خلايا الجلد.

ولا يزال السبب الحقيقي وراء مهاجمة الجهاز المناعي لخلاياه السليمة غير معروف، ومع ذلك قد تكون بعض العوامل الجينية والبيئية قد تسببت في حدوث الهجمات.

كشفت بعض الدراسات الطبية عن علامات وراثية ربما تكون قد ساهمت في تطور التهاب المفاصل الصدفي لدى الفرد.

كما يعد العمر وتشخيص الصدفية والتاريخ العائلي بعض عوامل خطر الإصابة بالتهاب المفاصل الصدفي الذي يحدث عادةً بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين الثلاثين والخمسين.

الأعراض الأكثر شيوعًا لالتهاب المفاصل الصدفي

مثله مثل أي نوع من أنواع التهاب المفاصل، فهو حالة صحية مزمنة، لا يوجد علاج محدد معروف له.

يمكن أن يؤثر التهاب المفاصل الصدفي على أي جزء من الجسم، بما في ذلك العمود الفقري وأطراف الأصابع، ويمكن أن يتراوح الألم من خفيف إلى شديد.

وتتشابه علامات التهاب المفاصل الصدفي وأعراضه مع أعراض التهاب المفاصل الروماتويدي، حيث تصبح المفاصل منتفخة ومؤلمة ودافئة.

وفي كثير من الأحيان، يؤدي التهاب المفاصل الصدفي إلى حالة تسمى التهاب الفقار، حيث تسبب هذه الحالة التهاب المفاصل بين فقرات العمود الفقري.

ويعاني بعض المصابين بـ"إلتهاب المفاصل الصدفي" من تورم مؤلم، وفي بعض الحالات تظهر التشوهات في كل من اليدين والقدمين قبل ظهور أعراض المفاصل.

كيفية علاج التهاب المفاصل الصدفي؟

هناك مجموعة واسعة من المنتجات والعلاجات لالتهاب المفاصل الصدفي، فقد ترغب في البحث عن العلاجات الطبيعية التي يمكنك القيام بها في المنزل، حيث يعتبر النشاط البدني، واتباع نظام غذائي صحي من الأمور التي تساهم في علاج التهاب المفاصل الصدفي.

ويعد الامتناع عن القيام بالأنشطة التي تضع الكثير من الضغط على مفاصلك، من العلاجات الهامة، بالإضافة الي التحكم في الوزن، حيث تؤدي زيادة الوزن إلى إجهاد المفاصل.