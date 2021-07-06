الثلاثاء 06 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس مركز كوم حمادة يتفقد المدارس لمتابعة استعدادات امتحانات الثانوية العامة

كوم حمادة
كوم حمادة

تفقد اللواء عماد الدكروري، رئيس مركز ومدينة كوم حمادة، اليوم الثلاثاء، يرافقه الحسيني أبو عيانة نائب رئيس المركز، ومحمد حامد بهي الدين مدير عام الإدارة التعليمية، مدارس كوم حمادة ومنها مدرسة كوم حمادة الثانوية بنات، وكذلك مدرسة الشهيد عطية مبروك، ومدرسة ناصر الثانوية، وأيضا مدرسة الإرشاد الإعدادية  للتأكد من جاهزية المدارس لاستقبال أعمال امتحانات الثانوية العامة والتأكد من سلامة كافة المرافق بالمدارس التي ستجرى بها أعمال الامتحانات.

- التأكيد على توفير كافة الإجراءات الاحترازية في اللجان

وأكد رئيس المركز أنه تم التوجيه على نظافة المدارس وتوافر كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا مع توفير الكمامات والمنشورات التوعوية والمطهرات وأدوات التعقيم، والحفاظ على التباعد داخل اللجان بحد أقصى 14 طالبا داخل كل لجنة.

وفي ذات السياق قام رؤساء الوحدات القروية بالمرور على المدارس التي تعقد بها امتحانات،  للتأكد من جاهزيتها واستعدادها لاستقبال الامتحانات الثانوية العامة ستبدأ يوم السبت المقبل وتنتهي يوم 2 أغسطس.

وأكد رئيس المركز، علي اتخاذ أقصى درجات الحماية والأمان وكل الإجراءات الاحترازية والوقائية وتوفير التعقيم والكمامات لكل الأفراد المتواجدين باللجان، مع الحفاظ على التباعد المكاني، لمواجهة عدوي فيروس كورونا، وذلك للحفاظ على سلامة الجميع.

كما أوضح أنه سيتم استقبال الطلاب خارج المدرسة وسيقوم الأمن الخاص باللجنة باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بالوقاية من الحد من انتشار فيروس كورونا، مشيرًا أن هناك غرفة عملية داخل مجلس ومدينة كوم حمادة منعقدة على مدار 24 ساعة من أجل المساهمة في حل أي مشكلة بسرعة.

جاء ذلك بناء على توجيهات اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بسرعة إنهاء كافة الاستعدادات اللازمة لاستقبال الطلاب لأداء امتحانات الثانوية العامة بضرورة متابعة آخر الاستعدادات لإجراء امتحانات الثانوية العامة فى جميع اللجان.

البحيرة الثانوية اجراءات محمد محافظ البحيرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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