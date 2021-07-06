تأجيل محاكمة «سفاح الجيزة» في تزوير محررات رسمية لعدم حضوره من محبسه بالإسكندرية

قررت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد السيد محجوب، رئيس المحكمة، اليوم الثلاثاء، تأجيل ثاني جلسات محاكمة المتهم قذافي فراج عبد العاطي، والمعروف إعلاميا ب، "سفاح الجيزة"، الي جلسة 4 أغسطس المقبل لعدم حضور المتهم من محبسه، بعد اتهامه بتزوير في محررات رسمية.

صدر القرار بعضوية كل من المستشارين ميلاد بخيت بالامون، وعبد الغني محمد عطا الله، وسكرتير الجنايات حسن محمد حسن.

- تفاصيل القضية



ترجع احداث الواقعة في القضية رقم 3758 لسنة 2020 جنايات قسم شرطة سيدي جابر، عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارا من إدارة الأموال العامة يفيد بقيام المتهم بالتزوير في عدد من المحررات الرسمية بمحافظة الإسكندرية.

كشفت تحريات ضباط الإدارة العامة للأموال العامة قيام المتهم، وأنه ليس من أرباب الوظائف العمومية قام بالاشتراك مع شخص مجهول بطريق الاتفاق في تزوير كل من بطاقات رقم قومي باسم كل من "م.م.م" و"م.ن.إ" و"ر.م.ع"، كما قام بتزوير كارنيهات صادرة من نقابة المهندسين باسم "ر.م.ع" و"ك.ع.ع" وقام بتزوير رخصة قيادة.

- نتائج التحقيقات



وتوصلت التحقيقات قيام المتهم بالتقدم إلى المجني عليها "م.م.م" 31 سنة، ربة منزل، مقيمة بمنطقة العجمي بطلب الزواج منها مقدما نفسه لها بأنه مهندس يعمل بشركة في المملكة العربية السعودية وأن والدته متوفيه وأشقائه مقيمين خارج البلاد وبعد مرور 3 أشهر من الخطوبة تزوجها ببطاقة رقم قومي مزورة مستعينا مجهول بانتحال صفة مأذون بمنطقة البيطاش وقام بايهامها بتوثيق عقد الزواج عن طريق إدخال الغش والتدليس عليها وقام بمعاشرتها معاشرة الأزواج بالتزوير والتدليس وبعرض الواقعة على النيابة العامة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية.

كانت قد قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار جمال جمعة عقرب، رئيس المحكمة، اليوم الاثنين، بمعاقبة "سفاح الجيزة"، بالإعدام شنقا بعد اتهامه بقتل المجني عليها" ي.ن.إ "عمدا، ودفنها أسفل عقار بمنطقة العصافرة، صدر الحكم بعضوية كل من المستشارين أيمن مصطفى الصحن، وأحمد محمود عوض، بحضور كلا من المستشارين عبد الله عطا الله سعد، وطارق عبد الكريم أعضاء نيابة المنتزة الكلية، وسكرتير الجنايات سعيد عبد العظيم، وشهدت الجلسة حضور المتهم إلى قاعة المحاكمة وسط إجراءات أمنية مشددة وتم ووضعه داخل قفص الاتهام في حراسة مشددة.

- تفاصيل امر الإحالة

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم قذافي فراج عبد العاطي عبد الغني، "محبوس" 48 سنة، صاحب مكتبة، مقيم51 شارع الدكتور لاشين الكوم الأخضر فيصل الجيزة، في غضون عام 2017 قتل المجني عليها "ي.ا.ح.م" ، بأنه بيت النية وعقد العزم علي قتلها ولبث بعزمه بهدوء وروية وفكر مطمئن يتدبر أمر جريمته، لملاحقتها بتهديده بالإبلاغ عن واقعة استيلائه علي أموالها بدون وجه حق والتي خشي منها نذير انكشاف إمرة وسائر أفعاله الإجرامية السابقة.

وأضاف أمر الإحالة، أن المتهم دبر مخططا محكما واستدرج المجني عليها محل الواقعة وما أن ظفر بها حتي اطبق بعد كلتا يديه عنقها بقوة ولم يفلتها حتي أيقن وفاتها، فأحدث بها اصاباتها موصوفة في التقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها قاصدا من ذلك إزهاق روحها ثم واري علي جثتها التراب بعد أن أعد قبرها بذات العين محل ارتكاب الواقعة علي النحو المبين بالتحقيقات.