«الرعاية الصحية» تطلق حملة «التطعيم أمان» للتوعية بأهمية لقاح كورونا

تطلق الهيئة العامة للرعاية الصحية، اليوم، حملة توعوية عن أهمية الحصول على اللقاح الخاص بفيروس كورونا "كوفيد19" في الوقاية من الإصابة بالفيروس، وكذلك الوقاية من مخاطره أو مضاعفاته حال الإصابة به، وخاصة لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، تحت شعار (التطعيم أمان).

وأشارت هيئة الرعاية الصحية، إلى أن الحملة تستهدف رفع وعي المواطنين بأهمية تلقي اللقاح، ومدى أمانه وفاعليته، والإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، والفرق بين اللقاحات، والأعراض الجانبية المحتملة للقاحات، بالإضافة إلى الإجابة على التساؤلات أو الاستفسارات حول هل هناك فئات معينة من الناس يجب أن لا يحصلوا على لقاح كوفيد 19؟، وهل يمكن للحوامل والمرضعات تلقي لقاح كوفيد 19؟، وهل يمكننا التوقف عن اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية بعد الحصول على لقاح فيروس (كوفيد-19)؟.

وأضافت الهيئة، أن حملة (التطعيم أمان) تستهدف أيضًا تشجيع المواطنين على تلقي التطعيم ضد فيروس كورونا، ونشر أماكن تلقي اللقاح، والحث على سرعة التسجيل بالموقع الإلكتروني لوزارة الصحة والسكان للحصول على اللقاح https://www.egcovac.mohp.gov.eg/?s=09#/registration، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين وحماية لهم.

ولفتت الهيئة، إلى أهمية التطعيم لكافة الفئات وخاصة للأطقم الطبية وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، كونهم الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس، مشيرة إلى أن فاعلية اللقاح تتخطى ال 86%، كما يحمي من الدخول في مضاعفات حرجة بنسبة 100%، ودعت المواطنين بالحصول على اللقاح وتسجيل بياناتهم عبر الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الصحة والسكان لحجز اللقاح، مضيفة أن اللقاح آمن وفعال.

واستكملت، أنه يتوافر التطعيم الخاص بلقاح كورونا في منشآتها الصحية المختلفة بمحافظتي بورسعيد والإسماعيلية والأقصر، والتي تشمل مستشفى النصر التخصصي للأطفال ببورسعيد، مجمع الإسماعيلية الطبي بالإسماعيلية، مستشفيات طيبة التخصصي وحورس التخصصي والأطفال التخصصي ومركز صحة القرنة بالأقصر، وذلك بعد التسجيل بالموقع الإلكتروني لوزارة الصحة والسكان سالِف الذِكر الخاص بالحصول على التطعيم، مؤكدة أنه تتم عملية تلقي اللقاح وسط تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحتياطات الاحترازية بالمنشآت الصحية للهيئة.

وأكدت هيئة الرعاية الصحية، أن (التطعيم أمان) حملة توعوية تطلقها الهيئة بهدف تعزيز وعي المواطنين بأهمية وفوائد تلقي اللقاح الخاص بفيروس كورونا في حمايتهم من الإصابة بالفيروس، وبالتالي حماية ذويهم من نقل عدوى الفيروس إليهم، وأنه الوسيلة الفعالة الآمنة حاليًا للسيطرة على أزمة انتشار الفيروس أو تجنب مخاطره ومضاعفاته حال الإصابة به.

وأضافت، أن هذه الحملة تأتي ضمن جهود وزارات ومؤسسات وقطاعات وهيئات التي تبذلها الدولة المصرية ومساعيها لمواجهة انتشار الفيروس وتوفير اللقاح بالمجان للمواطنين، مشيدة بجهود وزارة الصحة والسكان لتوفير اللقاح والسعي إلى حماية المواطنين من فيروس كورونا، كما توجه الشكر وكل الدعم لجميع الفرق الطبية داخل مستشفيات ومراكز تلقي اللقاح، وداخل مستشفيات العزل على ما يبذلونه من جهد وحائط الصد الأول لمجابهة الفيروس.

وتابعت الهيئة، أنه تنتشر الحملة التوعوية للهيئة والتي ستتضمن العديد من المنشورات الملامسة للواقع في المجتمع المصري، على صفحات الفيسبوك الرسمية للهيئة بمواقع التواصل الإجتماعي، والتي لطالما كانت منصاتها وافية بالمعلومات التوعوية عن الأمراض وأسبابها وأعراض الإصابة بها، وكيفية الوقاية منها، مشيرًا إلى أنه تقوم الحملة بشكل أساسي أيضًا، على تذكير المصريين بكل ما يفتقدونه في الحياة قبل وجود الفيروس، من التصافح بأمان، والذهاب إلى دور العبادة، والتجمعات العائلية، والخروج مع الأصدقاء، ومعلومات هامة تشرح كيف يمكن للقاح أن يعيد كل شيء.