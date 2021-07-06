مكتبة الإسكندرية تعلن برنامج مهرجان الصيف الدولي التاسع عشر 2021
تنطلق فعاليات مهرجان الصيف الدولي التاسع عشر، الذي ينظمه مركز الفنون التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية، بداية من الثامن من يوليو وحتى السابع من أغسطس 2021.
وتبدأ الفعاليات يوم الخميس 8 يوليو بحفلين يحييهما فريق "مسار إجباري" على المسرح المكشوف بالمكتبة، الأول في تمام السابعة مساء، والثاني في تمام التاسعة والنصف مساء.
- وفي الثامنة والنصف مساء الجمعة 9 يوليو يأتي حفل موسيقي: لي كومبانيون بالمسرح المكشوف.
- الجمعة 9 يوليو إلى الأحد 11 يوليو: ورشة عمل "إيقاع" والتي يقدمها هاني بدير ولمزيد من التفاصيل حول الورشة، رجاء متابعة صفحة «مركز الفنون مكتبة الإسكندرية» على الفيسبوك.
- ويقدم "مشروع نور" و"هادي دام" حفلا موسيقيا يوم السبت 10 يوليو في تمام الثامنة والنصف على المسرح المكشوف.
- الأحد 11 يوليو في تمام الثامنة والنصف موعدنا مع حفل موسيقي لفريق "ملاذ" على المسرح المكشوف.
- الإثنين 12 يوليو في تمام الثامنة والنصف حفل موسيقي للفنان لؤي حجازين (الأردن) على المسرح المكشوف.
- الثلاثاء 13 يوليو في تمام الثامنة والنصف يتم تقديم مع العرض المسرحي: «موعد سري» عن رواية الأديب الياباني كوبو آبي. بالتعاون مع المؤسسة اليابانية بالقاهرة،دراماتورج وإخراج: شريف حمدي، على مسرح القاعة الكبرى بمركز المؤتمرات.
- وعودة إلى الحفلات الموسيقية يوم الأربعاء 14 يوليو، 8.30 مساء مع فريق "نوبيات" على المسرح المكشوف.
- فيما يقدم الدكتور مدحت العدل يومي الأربعاء والخميس،14-15 يوليو في تمام السادسة مساء وورشة عمل كتابة الأغنية تحت عنوان: الأغنية المصرية - الماضي... الحاضر... المستقبل بمكتبة الإسكندرية، مركز المؤتمرات، المسرح الصغير. ولمزيد من التفاصيل حول الورشة.
- الخميس 15 يوليو إقامةحفل موسيقي لفريق "المينا" وفريق "هوس" على المسرح المكشوف، 8,30 مساءً.
- عودة إلى الورش من الخميس إلى الأحد، 15-18 يوليو تٌقام ورشة تمثيل يقدمها الأستاذ سعيد قابيل ولمزيد من التفاصيل عن الورشة، برجاء متابعة صفحة «مركز الفنون مكتبة الإسكندرية» على فيسبوك.
- يُحيي الفنان الكبير علي الحجار في تمام الثامنة والنصف مساء، حفل الجمعة 16 يوليو بالقاعة الكبرى بمركز مؤتمرات مكتبة الإسكندرية.
- السبت 17 يوليو حفل موسيقي لفريق "أوتوستراد" (الأردن) على المسرح المكشوف، 8,30 مساءً
- الأحد 18 يوليو حفل موسيقي لفريق سماعي على المسرح المكشوف، 8,30 مساءً، وأيضا عرض مسرحي: «من أجل الجنة، إيكاروس!» تأليف وإخراج: أحمد عزت. بمركز المؤتمرات، القاعة الكبرى، 8,30 مساءً، الي جانب ندوة سينمائية عن سيكولوجية الإبداع عند الممثل يقدمها الدكتور محمد عبد الهادي بمركز المؤتمرات، قاعة المحاضرات. 7,00 مساءً.
- و يحيي الفنان مدحت صالح في تمام الثامنة والنصف حفل السبت 24 يوليو، بقيادة المايسترو عمرو سليم على مسرح القاعة الكبرى.
- فيما يعرض الأحد 25 يوليو مسرحية (ابن الجيل) تأليف وإخراج: أحمد عسكر بمركز المؤتمرات، القاعة الكبرى، 8,30 مساءً، إلى جانب ندوة سينمائية ولقاء مع مهندس الديكور الأستاذ أنسي أبو سيف واستعراض لعدد من الأعمال السينمائية التي شارك في صناعتها وذلك بمركز المؤتمرات، قاعة المحاضرات. 7,00 مساءً.
- أما الإثنين 26 يوليو فنلتقي مع حفل موسيقي لفريق "خلطبيطة" بالمسرح المكشوف، 8,30 مساءً.
- الثلاثاء 27 يوليو حفل موسيقي لمشروع "دوزان" بالمسرح المكشوف، 8,30 مساءً.
- والأربعاء 28 يوليو حفل موسيقي يحييه طارق نصار علي المسرح المكشوف، 8,30 مساءً.
- و يُحيي الفنان الكبير هشام عباس حفل الخميس 29 يوليو على المسرح المكشوف في تمام الثامنة والنصف مساء.
- ويقام الجمعة 30 يوليو حفل موسيقي لفرقة الحضرة على المسرح المكشوف في تمام 8,30 مساءً، أما السبت 31 يوليو فيأتي حفل هشام خرما على المسرح المكشوف، 8,30 مساءً.
- السبت والأحد 31 يوليو - 1 أغسطس فموعدنا مع العرض المسرحي: «ذهب الليل» عن قصة حياه الفنان محمد فوزي - إنتاج البيت الفني للمسرح تأليف: أحمد عسكر وإخراج: سعيد قابيل وذلك بمركز المؤتمرات، القاعة الكبرى، 8,30 مساءً.
- الأحد 1 أغسطس يقام مع حفل موسيقي للفنانة نوران أبو طالب بمشاركة أوركسترا مكتبة الإسكندرية على المسرح المكشوف، 8,30 مساءً، وأيضًا يُعرض فيلم: «رأس السنة» إخراج: محمد صقر، وهو ناطق بالعربية ومترجم إلى الإنجليزية، ويتبع العرض حوار مع مخرج الفيلم بقاعة المحاضرات بمركز المؤتمرات.
- الإثنين 2 أغسطس حفل موسيقي: لفريق "الطنبورة" البورسعيدي على المسرح المكشوف، 8,30 مساءً، وأيضًا الإثنين والثلاثاء 2-3 أغسطس عرض مسرحي للأطفال: «حور والعصفور» تأليف: أحمد عبد الجواد وإخراج: نادت عادل. العرض إنتاج مجموعة المسرح بمشروع «طفلي». يسبق العرض مجموعة أفلام قصيرة من إنتاج مجموعة صناعة الفيلم بمشروع «طفلي» ، الأفلام تحت إشراف المخرج إسلام كمال. بالمسرح الصغير، مركز المؤتمرات، 7,00 مساءً.
- الثلاثاء 3 أغسطس موعدنا مع حفل موسيقي لفريق "أندروميدا" على المسرح المكشوف، 8,30 مساءً، والأربعاء 4 أغسطس مسابقة "نغمة حرة" على المسرح المكشوف، 8,30 مساءً
- أما الخميس 5 أغسطس موعدنا مع حفل موسيقي لأوركسترا شباب مكتبة الإسكندرية، وفرقة "فابريكا" على المسرح المكشوف، 8,30 مساءً.
- الجمعة 6 أغسطس حفل شعري يقدمه هشام الجخ بالقاعة الكبرى بمركز المؤتمرات في تمام 8,30 مساءً.