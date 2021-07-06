مكتبة الإسكندرية تعلن برنامج مهرجان الصيف الدولي التاسع عشر 2021

تنطلق فعاليات مهرجان الصيف الدولي التاسع عشر، الذي ينظمه مركز الفنون التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية، بداية من الثامن من يوليو وحتى السابع من أغسطس 2021.

وتبدأ الفعاليات يوم الخميس 8 يوليو بحفلين يحييهما فريق "مسار إجباري" على المسرح المكشوف بالمكتبة، الأول في تمام السابعة مساء، والثاني في تمام التاسعة والنصف مساء.