بالأرقام.. صوامع وشون الشرقية تفتح أبوابها لاستقبال أطنان القمح

أوشكت صوامع وشون محافظة الشرقية على الانتهاء من استلام أطنان القمح التي تم حصادها من الأفدنة المزروعة بمحصول القمح 2021، ملتزمة بتطبيق كافة الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، تنفيذاً لتعليمات رئيس مجلس الوزراء ومحافظ الشرقية.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أنه تم الانتهاء من حصاد محصول القمح لهذا العام 2021 ومازال التوريد مستمرًا حتى نهاية الموسم حيث بلغ إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة حتى اليوم (649898) طن و(350) كيلو قمح، لافتًا إلى أن توريد اليوم من الأقماح بلغ (50) طن و(348) كيلو قمح.

وأوضح محافظ الشرقية أن صوامع وشون المحافظة ما زالت تفتح أبوابها يومياً لإستقبال القمح مكثفة جهودها لإنجاح موسم حصاد القمح 2021، والذي بدأ من منتصف أبريل الماضي وانتهى في مطلع الشهر الماضي بمساحة مزروعة بلغت (408) ألف و(898) فدان وقد تم الانتهاء من حصاد المساحات المستهدفة بمؤشرات حصاد مبهرة.

وناشد المحافظ الجهات المسوقة للقمح سواء البنك الزراعي و قطاع المطاحن و القابضة للصوامع بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض منعاً لحدوث مشاكل والحفاظ على المحصول من الإهدار والتلف، مؤكدًا على أن الفترة القادمة حاسمة لإعلان إجمالي ما تم توريده هذا العام من محصول القمح لتتصدر محافظة الشرقية كعادتها المركز الأول على مستوى الجمهورية سواء من الزراعة أو الحصاد أو توريد أطنان القمح.

ويتابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع وكيلي وزارتي الزراعة والتموين سير عملية توريد الأقماح لصوامع وشون المحافظة والبالغ عددها ٤٧ صومعة وبانكر وشونة مطورة حكومية وخاصة تكفي لتخزين احتياجات المحافظة من القمح لهذا العام، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل لجنة للتفتيش والمرور على الصوامع والشون المطورة للوقوف على مدى جاهزيتها واستقبالها للأقماح الجديدة والتأكد من مراعاتها لكافة الاشتراطات اللازمة لعملية التخزين بطريقة سليمة وصحية حتى نهاية الموسم.