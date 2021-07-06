الثلاثاء 06 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بتكلفة 244 مليون جنيه..

محافظ الإسكندرية: إنجاز 90% من مشروعات تطوير العصافرة

مشروع تطوير منطقة
مشروع تطوير منطقة العصافرة

تابع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ما يتم تنفيذه من مشروعات التطوير بمنطقة العصافرة قلبي، و ذلك لرفع العبء عن كاهل أهالي المنطقة، في إطار متابعة المشروعات الكبرى التى يتم تنفيذها بالمحافظة لخدمة الأهالي وخاصة في المناطق الأكثر احتياجًا.

ولفت الشريف إلى أنه تم تخصيص مبلغ ٢٤٤ مليون جنية لتطوير المنطقة ورفع كفاءتها، كما أن نسبة تنفيذ مشروعات التطوير بالمنطقة قد بلغت ٩٠٪.

وأكد المحافظ أن أعمال تطوير منطقة العصافرة قلبي قد شملت أعمال الرصف لما يقرب من٥٠٠ شارع بطول ٥١٥٤٣ متر، بتكلفة تقدر ب ٩٣ مليون جنيه ، مضيفا بأنه تم رفع كفاء الإنارة العامة بجميع شوارع المنطقة بتكلفة اجمالية تقدر ب ١١ مليون جنيه.

وأكد الشريف، أنه تم الانتهاء تمامًا من  مشروعات الإنارة التى تخدم المنطقة بالكامل، حيث تم تركيب ١٩٠٣ ذراع إنارة، و ١٦٠ عمود، و٢٠٨٨ كشاف بالمنطقة.

وأضاف الشريف، أنه تم إعادة تأهيل شبكات مياه الشرب بطول ٣٤١٠٠ متر  بأقطار مختلفة لخدمة أهالي المنطقة بالكامل وقد بلغت تكلفة أعمال تطوير مشروعات مياه الشرب ٤٠ مليون جنيه.


• إنجاز 50٪ من مشروعات الصرف الصحي بالمنطقة

وأوضح المحافظ أن نسبة تنفيذ مشروعات الصرف الصحي بالمنطقة بلغت ٥٠٪ ويجري العمل على قدم وساق للانتهاء من مشروع الدفع النفقي لخدمة المنطقة مشيراً إلى أن تكلفة مشروعات الصرف الصحي التي تتم بالمنطقة قد بلغت ٦٠ مليون جنيه.

ووجه اللواء الشريف  الدكتورة مرفت أحمد مدير وحدة تطوير العشوائيات بالمحافظة، بمتابعة تنفيذ ما تبقى من مشروعات الصرف الصحي بالمنطقة خلال ٣ أشهر.

وأكد «الشريف» أن المحافظة وجهاتها التابعة حريصة على سرعة تنفيذ المشروعات والأعمال التي تتعلق بتقديم خدمة للمواطن سواء مشروعات الصرف الصحي، ومياه الشرب، ورصف الطرق، وتطوير الميادين، أو مشروعات مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة ".

كما شدد على استمرار أعمال التفتيش المفاجئ على مراكز تقديم الخدمة للمواطنين، وإحكام الرقابة على الأسواق، والتصدي للمخالفات والتعديات على أملاك الدولة.

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الإسكندرية محافظ الإسكندرية مشروعات تطوير العشوائيات أعمال تطوير المناطق الأكثر احتياجا

رئيس التحرير

وائل لطفي

وجهة نظر أخرى

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