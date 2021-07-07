«باقي 72 ساعة».. موعد انكسار الموجة الحارة التي تضرب البلاد

شهدت محافظات الجمهورية ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة، خلال الأيام الماضية، ما أثار الكثير من التساؤلات من قِبل المواطنين، حول موعد انكسار الموجة الحارة، التي

تواصلت "الدستور" مع الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، والذي كشف عن موعد انتهاء الموجة الحارة الحالية، لافتًا إلى أنها ستستمر حتى نهاية الأسبوع الحالي.

وقال "شاهين"، إن درجة الحرارة ارتفعت خلال تلك الفترة عن المعدل الطبيعي بدرجتين أو ثلاثة، وان تلك الفرق هو السبب الرئيسي وراء شعور المواطنين بارتفاع درجات الحرارة.

ولفت إلى أن الأمر لا يتوقف على ارتفاع درجات الحرارة فقط، فهناك ارتفاع في الرطوبة والتي تخطت ٨٥٪؜ هي من العوامل الرئيسية بشعور المواطنين بارتفاع درجات الحرارة وشعورهم أيضًا بحالة من الضيق التي والتي جعلت الكثير غير قادر على بذل مجهود في عمله كل صباح.

وأضاف أن الموجة الحارة بسبب تأثير منخفض الهند الموسمي على معظم مناطق الجمهورية، والذي تعمل على رفع نسبة الرطوبة ودرجات الحرارة، مما يزيد من إحساسنا بارتفاع درجات الحرارة على مدار اليوم.

ونوه بأن الشعور بالحرارة امر طبيعي خصوصًا في تلك الفترات من السنه سواء في فترة النهار أو الليل وهو أمر طبيعي بالنسبة لفصل الصيف، مشيرًا إلى أنه لا يوجد أي تحسن في الأحوال الجوية حتى نهاية الأسبوع على الأقل وان شهري يوليو وأغسطس يكونوا اكثر فصول السنه حرارة.

ولفت غلى من المتوقع انتهاء الموجة الحارة التي تشهدها البلاد خلال أيام، إلا أن هناك العديد من الأساليب التي يستطيع بها المواطن تخطي تلك الفترة حتى انتهاء الموجة الحارة الحالية.

وأكد على ضرورة متابعة الإرشادات التي تنشرها هيئة الأرصاد الجوية ومتابعة دراجات الحرارة قبل النزول من المنزل وخاصة خلال تلك فترة الموجة الحارة.

وقدم شاهين نصائح للمواطنين وهي شرب المياه بكثرة وعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس، تناول العديد من العصائر الطازجة، محذرًا أصحاب الأمراض المزمنة من الخروج حتى لا يتعرضوا إلى الإغماءات المفاجئة او ضربات الشمس في ظل الموجة الحارة، فضلًا عن ضرورة تناول المياه بكثرة.