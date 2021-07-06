بعد إعلان إصابته..الفنان أحمد السعدني يتصدر «تريند» جوجل

تعرَّض الفنان أحمد السعدني لإصابة شديدة في كتفه ورقبته أثناء ممارسة الرياضة أجبرته على الخضوع لجلسات علاج طبيعي، فتصدر تريند جوجل اليوم.

كتب “السعدني” عبر حسابه على انستجرام:"اول ما ابتديت اسخن وارجع للچيم كتفي ورقبتي قعدوني في البيت بروح اعمل جلسات علاج طبيعي واول ما اخف ان شاء الله حاول انزل تاني اتمرن لان الرياضه بتفرق كتير في النفسيه هي دي باختصار الحياه".

يُذكر أن آخر ظهور للفنان الشاب كان في الموسم الرمضاني الأخير، من خلال مسلسل "كله بالحب"، الذي شهد مشكلات عدة، وأعلن انسحابه من المسلسل قائلاً: "أعلن بشكل رسمي انسحابي من المسلسل «المهزلة»، وتقدمي بشكوى رسمية للنقيب أشرف زكي ضد شركة الإنتاج للخرق الواضح للعقد، الموقّع مع الشركة متمسكاً بكل حقوقي المادية، وآسف للإزعاج مرة أخرى ورمضان كريم".

أحمد السعدني هو ابن الفنان القدير صلاح السعدني، الذي منحه فرصة التمثيل معه في أحد مسلسلاته "رجل في زمن العولمة"، فأحرز نجاحًا كبيرًا لكنه ظل حبيسًا للتلفزيون، إلى أن منحه الفنان عادل إمام الفرصة في فيلم مرجان أحمد مرجان لينطلق بعدها محققا نجاحًا تلو الآخر.

شارك في مسلسلات أحلامنا الحلوة، مطعم تشي توتو، مسلسل سكة الهلالي، قضية نسب، قمر 14، من أطلق الرصاص على هند علام، أفلام مرجان أحمد مرجان، عمارة يعقوبيان، وش إجرام، شعبان الفارس، أعز أصحاب، مقلب حرامية، سيت كوم راجل وست ستات الجزء السابع، مسرحية سكر هانم، مسلسل زهرة وأزواجها الخمسة، فيلم الوتر، فيلم البرتيتا، مسلسل المنتقم، مسلسل خطوط حمراء، مسلسل ناجي عطا الله، فيلم ساعة ونص وفيلم المصلحة".