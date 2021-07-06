الثلاثاء 06 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيسة تايوان تتعهد بتسريع وتيرة التطعيم ضد كورونا

تساي انج ون
تساي انج ون

قالت رئيسة تايوان تساي انج ون اليوم الثلاثاء، إن حوالي ربع تعداد سكان تايوان سوف يحصلون على الجرعة الأولى من لقاح ضد فيروس كورونا بحلول نهاية يوليو الجاري.

وأضافت تساي، في خطاب متلفز، أن تايوان ستحصل على أكثر من 7 ملايين جرعة من اللقاح بعد غد الخميس، حيث ستسلم اليابان 1.13 مليون جرعة من لقاح «أسترازينيكا» كدفعة ثانية من تبرع.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية التايوانية أن وزير الخارجية الياباني موتيجي توشيميتسو قال اليوم في مؤتمر صحفي بطوكيو، إنه سيتم شحن 1.13 مليون جرعة بعد غد الخميس.

وكانت اليابان قد أرسلت في الرابع من يونيو الماضي الدفعة الأولى، وتضم 1.24 مليون جرعة من لقاح «أسترازينيكا» لتايوان، التي كانت تمر بأسوأ تفشٍّ لفيروس كورونا منذ منتصف مايو الماضي.

وحصلت تايون في 20 يونيو الماضي على 2.5 مليون جرعة من لقاح موديرنا لفيروس كورونا، على هيئة تبرع من الولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت تساي: "نشكر كلًا من اليابان وأمريكا على تقديمهما اللقاحات في الوقت المناسب"، مضيفة أن تايوان واجهت تأخر شحنات اللقاحات عبر الشراء التجاري.

وساعدت التبرعات الأخيرة تايوان على تقديم الجرعة الأولى على الأقل لنحو 10% من تعداد السكان البالغ عددهم 23.6 مليون نسمة.

وسجَّلت تايوان منذ بداية الجائحة 15 ألفًا و88 حالة إصابة، وبلغ إجمالي حالات الوفاة 706 حالات، وفقًا لمركز قيادة الوضع الوبائي المركزي.
 

أعراض الإصابة بـ كورونا

تتضمن الأعراض الشائعة لمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة، ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة (ARDS) قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وصدمات إنتانية، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

رئيسة تايوان تساي انج ون تايوان كورونا كوفيد اللقاح

رئيس التحرير

وائل لطفي

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