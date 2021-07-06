الثلاثاء 06 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

طلب إحاطة برلماني لوزيرة الصحة بسبب أزمة تكليف الصيادلة

الدكتور فريدي البياضي
الدكتور فريدي البياضي

تقدم النائب الدكتور فريدي البياضي، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، وعضو الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، بطلب إحاطة موجه لكل من رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة والسكان، بشأن عدم تنفيذ توصيات لجنة الشئون الصحية لحل أزمة تكليف الصيادلة دفعتي 2018 و2019، وتجاهل الرد عليها.


وقال النائب فريدي البياضي، في إحاطته إن لجنة الشئون الصحية (في حضور ممثل وزارة الصحة) أصدرت توصياتها المحددة بتوقيتات لحل أزمة تكليف الصيادلة خريجي دفعتي 2018  و2019، واليوم يمر شهرين بعد المواعيد المحددة لتنفيذ تلك التوصيات، ولم يتم تنفيذ أياً منها ولم يتم الرد من قبل الوزارة، ومصير أبناءنا مازال معلقاً مما أثار غضباً عارماً لديهم ولدى ذويهم.

وأشار البياضي، في طلب الإحاطة، إلى أن تجاهل تنفيذ توصيات لجنة الصحة في هذا الشأن، مثًل إهانة بالغة لمجلس النواب الموقر ولدوره الرقابي على الحكومة"، مطالبا بتحويل هذا الطلب بصفة عاجلة لمناقشته في لجنة الشئون الصحية بحضور وزيرة الصحة.

وفي وقت سابق، أصدرت لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور محمد جزر، 8 توصيات لإنهاء أزمة تكليف خريجى كلية الصيدلة، ولمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب علاء مصطفى، بشأن تكليف خريجي كلية الصيدلة دفعتي 2018-2019، حيث استعرض النائب علاء مصطفى، تطور الأزمة بعد تأخر وزارة الصحة في تكليف خريجي الدفعتين، ومخالفة حركة التكليف الأخيرة منذ الإعلان عنها وحتي صدورها للقانون رقم 29 لسنة 1974 والمنظم لتكليف المهن الطبية في الإعلان عنه خلال عام من التخرج، بالإضافة إلى عدم إعلان الوزارة عن أسس الاختيار والتكليف سواء طبقا لسنة التخرج أو الدراسات العليا أو المجموع أو التوزيع الجغرافي.

 

الصحة البرلمان ازمة الصيادلة الصيادلة دفعتي 2018 و 2019 توصيات لجنة الصح لجنة الصحة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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