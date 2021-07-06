إجراء صارم ضد المتغيبين عن موعد تلقي لقاح كورونا في ألمانيا

تعتزم ولاية بادن-فورتمبرج الألمانية فحص إمكانية إتخاذ إجراء أكثر صرامة ضد من يطلق عليهم

المتغيبين عن موعد تلقي لقاح فيروس كورونا المستجد دون إلغاء الموعد والإخطار بعدم حضورهم.



وقال رئيس حكومة الولاية فينفريد كرتشمان اليوم الثلاثاء بمدينة شتوتجارت عاصمة الولاية: "يعد ذلك أمر غير تضامني وغير مسؤول تجاه من يرغبون في تلقي التطعيم".



وأضاف أن هناك جهودا ضخمة مبذولة لإرساء الأسس القانونية لسن عقوبة، وقال إن الحكومة تهتم بذلك، ولكنه أشار إلى أن الحكومة المحلية لولايته سوف تفحص إذا ما كان المتغيبون عن موعد تلقي اللقاح سيتحملون التكاليف المتكبدة إثر تغيبهم دون إلغاء للموعد، لاسيما إذا ما كان سيكون هناك اضطرار لتدمير جرعة اللقاح غير المستخدمة.

أعراض الإصابة بـ كورونا

تتضمن الأعراض الشائعة لمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة، ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة (ARDS) قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وصدمات إنتانية، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.



إرشادات منظمة الصحة العالمية

وأضافت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا وإندونيسيا والمكسيك وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.