الأحد 11 يوليو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 19 قضية مخدرات وتنفيذ 7456 حكما قضائيا في حملة أمنية بالقليوبية

حملة أمنية بالقليوبية
حملة أمنية بالقليوبية

شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية، حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي، استهدفت قرية مشتهر بدائرة قسم شرطة طوخ.

وأسفرت جهود الحملة، عن ضبط 9 قطع أسلحة نارية نارية وأعيرة نارية، بحوزة 6 متهمين، كما تم ضبط 19 قضية مخدرات ضبط خلالها كمية كبيرة من المخدرات، بحوزة 22 متهما لـ10 منهما معلومات جنائية، كما تم ضبط 4 قطع سلاح أبيض. 

كما تم تنفيذ 7456 حكما قضائيا متنوعا، وضبط 4 مراقبين مطلوب ضبطهم وإحضارهم على ذمة قضايا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى استمرار الحملات.

- تنفيذ 140 ألف حكم قضائيا خلال 48 ساعة

وفي سياق منفصل تمكنت الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي بكافة المحافظات، من تنفيذ 140 ألف حكم قضائيا متنوعا، وضبط 401 قضية مخدرات، خلال 48 ساعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حدة، ومستمرة الحملات الأمنية.

يأتي ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة، لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وفي سياق متصل واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 35 قطعة سلاح ناري، و 112 قضية مخدرات وتنفيذ 44415 حكم قضائيا متنوعا.

و  تم ضبط 35 قطعة سلاح ناري بحوزة 30 متهم، وتنفيذ 44415 حكما قضائيا متنوعا وضبط تشكيل عصابي ضم 5 متهمين ارتكبوا 11 حادث سرقة متنوعة.

كما تم ضبط 112 قضية مخدرات بإجمالي 114 متهما، و17 متهما، وضبط 13 متهما بالبلطجة، 229 متهم بقيادة درجات بخارية مخالفة، وتم ضبط 12430 مخالفة مرورية متنوعة، وتم فحص 35 من سائقي السيارات على الطرق السريعة، للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 5 منهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

وزارة الداخلية طوخ الأمن المركزي القليوبية سلاح

رئيس التحرير

وائل لطفي

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