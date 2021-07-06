الثلاثاء 06 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«فاروس»: تراجع في أسعار زيت النخيل الخام والحليب عالميًا

زيت النخيل الخام
زيت النخيل الخام

بلغت أسعار زيت النخيل الخام 1,028 دولار للطن، متراجعة 2% على أساس أسبوعي مقارنة مع 1,047 دولار في الأسبوع الماضي. ويقل المستوى الراهن بنسبة 6% عن متوسط السعر المسجل منذ بداية العام عند 1,088 دولار، ولكنه يزيد بنسبة 18% عن متوسط الربع الرابع 2020 المسجل عند 870 دولارًا، ستؤدي هذه الزيادة إلى ارتفاع تكلفة إنتاج الجبن ، وفقا لتقرير صادر عن فاروس للأبحاث.

وانخفض سعر طن مسحوق الحليب منزوع الدسم بنسبة 2% إلى 3,356 دولار في 15 يونيو 2021، مقارنة مع 3,415 دولار في 1 يونيو 2021. يزيد المستوى المذكور بنسبة 1% عن متوسط الأسعار منذ بداية العام البالغ 3311 دولار، وبنسبة 18% عن متوسط أسعار الربع الرابع المسجلة عند 2,843 دولار.

وانخفضت أسعار الحليب كامل الدسم بنسبة 2% إلى 3997 دولار في 15 يونيو2021 مقارنة مع 4,062 دولار في 1 يونيو2021. يزيد المستوى المذكور بنسبة 3% عن متوسط الأسعار منذ بداية العام البالغ 3,890 دولار، وبنسبة 30% عن متوسط أسعار الربع الرابع 2020 المسجل عند 3,073 دولار. وسيترتب على هذه الزيادة في نهاية المطاف (خلال ثلاثة أشهر) ارتفاع تكلفة الإنتاج في الشركات .

وكشف تقرير صادر عن فاروس للأبحاث عن تراجع أسعار عقود النحاس الآجلة (تسليم ثلاثة أشهر) بنسبة 0.4% إلى 9,377 دولار للطن، ويزيد المستوى الراهن بنسبة 3% عن المتوسط المسجل منذ بداية العام عند 9,088 دولار للطن، ولكنه يقل بنسبة 3% عن متوسط السعر المسجل في الربع الثاني 2021 عند 9,681 دولار للطن.

وارتفعت أيضًا أسعار عقود الألمونيوم (تسليم ثلاثة أشهر) بنسبة 3% في الأسبوع الماضي إلى 2,562 دولار، يزيد المستوى الراهن بنسبة 13% عن المتوسط المسجل منذ بداية العام عند 2,264 دولار للطن، وبنسبة 6% عن متوسط السعر المسجل في الربع الثاني 2021 عند 2,409 دولار للطن.

مستوى الشركات نهاية أسعار عالميا زيادة

رئيس التحرير

وائل لطفي

وجهة نظر أخرى

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