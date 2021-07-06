الأحد 11 يوليو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تحريات المباحث: انفجار الإطار سبب انقلاب سيارة بطيخ في الجيزة

انقلاب سيارة ربع
انقلاب سيارة ربع نقل

كشفت التحريات الأولية لرجال المباحث، بمديرية أمن الجيزة، اليوم الثلاثاء،  في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بحمولة بطيخ، بطريق الدائري الأوسطي، أن انفجار إطار السيارة أدى إلى انقلابها، وإصابة قائدها، وسيدة كانت بصحبته.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى، لتلقي العلاج، حيث تبين استقرار حالتهما الصحية، بعد إصابتهما بجروح وكدمات بأنحاء جسدهما، بينما تعرضت حمولة السيارة بأكملها للتلف.

- تفاصيل الواقعة

وانقلبت سيارة ربع نقل محملة بالبطيخ، بالطريق الدائري الأوسطي فى الجيزة، ما أسفر عن إصابة سائقها وبائعة، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقى العلاج، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وكانت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، قد تلقت بلاغا يفيد انقلاب سيارة بالطريق الدائري الأوسطي اتجاه الأوتوستراد، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين من خلال المعاينة أن سيارة ربع نقل محملة بالبطيخ، انقلبت مما أسفر عن إصابة سائقها وربة منزل.

تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج، وإزالة آثار الحادث، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

 - نصائح لتجنب حوادث الطرق

 

يمكن تفادي حوادث السير وتجنّبها من خلال اتباع النصائح أبرزها:

 

- عدم الإسراع أثناء القيادة، فهي تفقد السائق تركيزه.

 

- تجنب استخدام الهاتف قدر الإمكان أثناء القيادة.

 

- عدم الانشغال بالمشروبات والمأكولات خلال القيادة.

 

- الانتباه إلى حركة المرور بما في ذلك المشاة والسائقين.

 

- اتباع إرشادات الأزمات، والطرق، والإشارات الضوئيّة.

 

- التأكد من أمان المركبة، وصيانتها بشكل منتظم.

 

- عدم سلك الطرق المجهولة وغير المعروفة، فقد يتواجد فيها منعطفات خطرة أو قد تكون وعرة.

 

- المحافظة على وجود مسافة بين المركبة وغيرها من المركبات الأخرى أثناء القيادة.

 

- القيام بالواجبات والمسؤوليات على أكمل وجه دون تقصير أو إهمال.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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