الثلاثاء 06 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

«حرارة ورطوبة».. تفاصيل حالة الطقس اليوم وغدًا

الطقس
الطقس

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الثلاثاء، حيث يسود طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى، والوجه البحري نهارًا، معتدل الحرارة رطب ليلًا، وتزداد الرطوبة ليلًا، ما يزيد من ارتفاع درجات الحرارة ليلًا.

وقال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بـهيئة الأرصاد الجوية، في تصريحاته لـ"الدستور"، إن الطقس يشهد تحسنًا خاصة في ساعات الليل المتأخرة، مقارنة بالأحوال الجوية خلال الأسبوع الماضي، مشيرا إلى أن ارتفاع نسبة الرطوبة هو العامل الأساسي في الشعور بالارتفاع في درجات الحرارة.

وبحسب هيئة الأرصاد يستمر ارتفاع درجات الحرارة خلال هذا الأسبوع، وتتراوح حالة الطقس اليوم ما بين مائل للحرارة وحار وشديد الحرارة، ويتكون الشبورة المائية في الصباح وتنشط الرياح ببعض المناطق.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم، الثلاثاء، طقسا حارا رطبا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائلا للحرارة رطبا على السواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وارتفاع نسبة الرطوبة مما يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح بين 2: 4 درجات.

طقس الغد

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأربعاء، طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وارتفاع نسبة الرطوبة مما يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح بين 2: 4 درجات.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن الأربعاء، يشهد شبورة مائية خفيفة صباحا على الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

 

 

 

 

الأرصاد الجوية هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا الطقس ارتفاع الحرارة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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