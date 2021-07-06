الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري بشركة فاركو: «راني- ف» عقار جديد لعلاج الحموضة اكثر فاعلية

قال محمد شرين حلمي، الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري بشركة فاركو للعقاقير الطبية، خلال المؤتمر المنعقد، للكشف عن تفاصيل العقار الجديد فوار “راني- ف”، إن المنتج جاء بعد منع عقار “راني”، بسبب وجود رواسب سرطانية في عنصر الزنك الذي كان يستخدم في عدد كبير من العقاقير الطبية والعلاجية، الأمر الذي جعل الشركة تقوم بعدد من الدراسات والأبحاث العلمية، لتصنيع منتج جديد لعلاج الحموضة وارتجاع المعدة.

تابع، أن المنتج الجديد" راني-ف"، يحتوي على عقار الفامتودي بنسبة 20 %، موضحا ان تلك النسبة سيتم زيادتها خلال السنوات القادمة، مؤكدا أن المنتج الجديد آمن تماما، وفعال بشكل سريع، ما سيجعله يتفوق على عدد كبير من المنتجات التي تعمل في علاج الحموضة وارتجاع المعدة، في فترة وجيزة جدا.

أوضح محمد، أن العقار طرح ننذ يومسن في الأسواق، بسعر 15 جنيه للعلبه التي تحوى 6 أكياس من العقار، وحتى الآن لم يتم رصد نسبة مبيعاته، ألا أنه من المتوقع أن تكون مرتفعة بشكل كبير وذلك؛ لأن المنتج سيبيع باسم المنتج القديم، لأنه يلقى ترحابا كبيرا من قبل المواطنين.

يأتي ذلك في ظل انعقاد المؤتمر الصحفي لشركة فاركو للأدوية الخاص بانطلاق المستحضر الدوائي راني- ف، صباح اليوم الثلاثاء، 11 من يوليو 2021، بفندق شتايجنبرجر، لاعلان كافة تفاصيل المستحضر الجديد، وموعد طرحه بالاسواق.

وذلك بحضور الدكتور محمد شيرين حلمي، الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري بشركة فاركو للعقاقير الطبية، والدكتور محمد سراج الدين زكريا، أستاذ أمراض الكبد والجهاز الهضمي بكلية طب القصر العيني، ورئيس الجمعية المصرية لمناظير الجهاز الهضمي وأمراض الكبد والجهاز الهضمي ونائب رئيس الجمعية الأوروبية لمناظير الجهاز الهضمي، والدكتور أيمن يسري عبدالرحيم، أستاذ الجهاز الهضمي والكبد بطب القصر العيني،عضو الكلية الأمريكية للجهاز الهضمي وعضو الجمعية الأمريكية لأمراض الكبد وعضو الجمعية الأوربية لمناظير الجهاز الهضمي.