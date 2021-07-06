الثلاثاء 06 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 401 قضية مخدرات وتنفذ 140 ألف حكم قضائي خلال 48 ساعة

الأجهزة الأمنية
الأجهزة الأمنية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي بكافة المحافظات، من تنفيذ 140 ألف حكم قضائيا متنوعا، وضبط 401 قضية مخدرات، خلال 48 ساعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حدة، ومستمرة الحملات الأمنية.

يأتي ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة، لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

 

وفي سياق متصل واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 35 قطعة سلاح ناري، و 112 قضية مخدرات وتنفيذ 44415 حكم قضائيا متنوعا.

و  تم ضبط 35 قطعة سلاح ناري بحوزة 30 متهم، وتنفيذ 44415 حكما قضائيا متنوعا وضبط تشكيل عصابي ضم 5 متهمين ارتكبوا 11 حادث سرقة متنوعة.

كما تم ضبط 112 قضية مخدرات بإجمالي 114 متهما، و17 متهما، وضبط 13 متهما بالبلطجة، 229 متهم بقيادة درجات بخارية مخالفة، وتم ضبط 12430 مخالفة مرورية متنوعة، وتم فحص 35 من سائقي السيارات على الطرق السريعة، للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 5 منهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

- مهام قطاع الأمن العام

ويختص  قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية عدد من الاختصاصات الخاصة بمكافحة الجريمة بشتى صورها، وأبرزها:

• وضع السياسة العامة لرصد ومتابعة معدل مسار الجرائم الجنائية، ووضع الخطط الكفيلة لمكافحة كافة الجرائم الجنائية (منعاً وكشفاً) • تحديد واتخاذ الإجراءات الفنية لكشف الجريمة بالوسائل العلمية، ومعاونة أجهزة البحث والتحقيق، وصولاً لضبط مرتكبي الجرائم، وإقامة الأدلة القانونية في مواجهتهم .

• وضع السياسة العامة لضبط المحكوم عليهم والمتهمين الهاربين ومتابعة تنفيذها ودراسة نتائجها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية .

• الإشراف الفني على أجهزة تنفيذ الأحكام بجهاز الوزارة النوعية والجغرافية وتوجيه وتنسيق جهودها وتقديم العون لها في الأحوال التي تتطلب ذلك .

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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