الثلاثاء 06 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

زيادة في رحلات «مصر للطيران» الداخلية مع قرب عيد الأضحى

مصر للطيران
مصر للطيران

كشفت مصادر مسئولة بالشركة القابضة لمصر للطيران، عن زيادة رحلات الشركة الوطنية "مصر للطيران" رحلاتها الداخلة مع قرب عيد الأضحى المبارك، حيث يتم زيادة أعداد الرحلات إلى المطارات ذات المقاصد السياحية مثل شرم الشيخ والغردقة وطابا ومرسى علم الدولي، لحرص آلاف المواطنيين على قضاء تلك الفترة بين الشواطىء الجميلة والمناظر الطبيعية الخلابة التي تتمتع بها المدن السياحية المصرية، في إطار حرص وزارة الطيران المدني على زيادة تنشيط الحركة السياحية الدولية والداخلية إلى المدن السياحي المصرية خلال الفترة الراهنة، رغم الظروف الصحية الراهنة التي يشهدها العالم من تفشي فيروس كورونا.

وأضافت المصادر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن رحلات شركة الخطوط الجوية التابعة لمصر للطيران، تشهد خلال الأونة الأخيرة زيادة ملحوظة في الأعداد الركابية بين مطار القاهرة الدولي والعديد من المطارات الأوروبية المختلفة، في ظل حرص مصر للطيران على تطبيق جميع الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية باحدث الاساليب العلمية والوقائية على كافة رحلاتها الدولية والداخلية والتجارية "البضائع".

وأشارت المصادر إلى أنه من المتوقع خلال الأسابيع القليلة المقبلة، زيادة معدلات التشغيل الجوي والركابي مع بداية الفصل الشتوي، والذي يشهد زيادة كثيفة فى الرحلات الجوية الدولية والداخلية، فضلا عن الرحلات التجارية التي تشهد مؤخرا زيادة ملحوظة في أعداد الرحلات بقرية البضائع بمطار القاهرة الدولي لنقل ألاف الأطنان من وإلى معظم المطارات العربية والإفريقية والعالمية، لنقل وشحن مختلف السلع والمنتجات والمواد الخام.

 

 

حجز مصر للطيران إجازة عيد الأضحى تنشيط السياحة المدن السياحية المصرية وزارة الطيران

رئيس التحرير

وائل لطفي

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