«بكون حرة». بورتريه لفنانة الخزف هبة حلمى للمخرج شريف فتحي بمتحف الحضارة

نظم المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، العرض الأول للفيلم التسجيلى"بكون حرة"، مدته ٢٧ دقيقة يناقش تصور الفنان التشكيلي لفنه ودوره في عملية الإبداع، من خلال بورتريه لفنانة الخزف هبة حلمي المبتكرة لنمط فريد يستحضر عناصر من التراث المصري، الفيلم مترجم من العربية إلى الإنجليزية، وتم عرضه بمسرح المتحف الذي يعد من المكونات المميزة للمتحف والمجهز تقنيا على أعلى مستوى.

وعقب العرض تم عقد حلقة نقاشية ادارتها الدكتور أمل الجمل الناقدة السينمائية، مع مخرج الفيلم شريف فتحي المحاضر في صناعة الأفلام، والفنانة هبة حلمي، بحضور 250 فرد من الشخصيات العامة والمهتمين والمتخصصين في السينما وصناعة الافلام،مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، والتدابير الوقائية وشروط السلامة الصحية المقررة.



وقال الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف، إن هذه الفعالية تحمل عددا من الدلالات، فهى تأتي في إطار دعم المتحف للأنشطة الثقافية غير المرتبطة بالعمل الأثري مما يعزز مكانة المتحف كمنارة ثقافية شاملة، مشيرًا إلى أن هذا العرض العالمي الأول للفيلم هو أول عرض ثقافي ينظمه المتحف بالمسرح، مما يفتح المجال أمام المتحف لتنظيم المزيد من الأنشطة والفعاليات المختلفة خلال الفترة المقبلة.



جاء ذلك بعد عدة أشهر من حفل موكب المومياوات الملكية الذي أبهر العالم من خلال نقل 22 ملكا وملكة من المتحف المصري بالتحرير للمتحف القومي للحضارة بحضور الرئيس السيسي وعدد من الشخصيات العالمية.